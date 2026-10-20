Agua en Guadalajara: 15% de las colonias con rotación reportan falta de suministro

SIAPA reporta fallas en rotación de agua. Foto: Cuartoscuro

A cinco días del inicio del Programa de Rotación del Servicio de Agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), las incidencias por falta de suministro se registraron en alrededor de 15% de las colonias programadas para las rotaciones, informó el Gobierno de Jalisco.

¿Cuántas colonias registraron falta de agua por las rotaciones?

El programa comenzó a las 00:00 horas del jueves 15 de octubre y contempla la alternancia del suministro en siete zonas abastecidas por la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle.

Estas zonas comprenden 627 colonias de:

Guadalajara,

San Pedro Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan, equivalentes a aproximadamente 42% de la cobertura del SIAPA.

Durante las primeras cuatro jornadas se acumularon 728 registros de colonias con baja presión o falta de suministro. Sin embargo, la CEA aclaró que la cifra no corresponde a 728 colonias diferentes, debido a que algunas aparecen en más de una jornada.

Las colonias que no forman parte de las siete zonas programadas continúan fuera del esquema de rotaciones.

¿Hasta cuándo durará la rotación del agua en Guadalajara?

La primera etapa del programa está prevista hasta marzo de 2027, aunque las autoridades contemplan realizar ajustes durante octubre y conforme a los resultados del seguimiento técnico y las necesidades operativas.

De acuerdo con la CEA, la medida busca atender los problemas relacionados con la calidad del agua y mejorar las condiciones de operación del sistema.

También se realizan trabajos de lavado y limpieza de tanques, filtros, clarificadores y otras instalaciones.

SIAPA y CEA reconocen que 270 colonias del AMG sufren falta de agua o baja presión. Anuncian licitación de equipos para elevar presión, ajustes en líneas, reparto con pipas y obras hidráulicas proyectadas para operar entre marzo y abril.

⌨️ Mayra Zaldívar#RadioramadeOccidente pic.twitter.com/buc57eiiVj — DK 1250 (@dk1250) October 19, 2026

¿Cuántas pipas hay disponibles para abastecer a las colonias?

Para atender a las familias que reporten falta de agua, los municipios metropolitanos, el SIAPA y la CEA cuentan con pipas, cisternas y plantas potabilizadoras móviles.

Los recursos reportados por municipio son:

Zapopan: 21 pipas y 100 cisternas

21 pipas y 100 cisternas Guadalajara: 77 pipas y un programa de entrega de tinacos

77 pipas y un programa de entrega de tinacos Tonalá: 12 pipas y cisternas

12 pipas y cisternas San Pedro Tlaquepaque: 32 pipas y cisternas

De manera adicional, el SIAPA y la CEA disponen de 30 pipas, destinadas prioritariamente a centros médicos, escuelas y servicios de primera necesidad, así como seis plantas potabilizadoras móviles y 130 cisternas.

¿Cómo pedir una pipa gratuita del SIAPA?

Las personas que requieran apoyo para recibir agua mediante pipas gratuitas pueden comunicarse a SIAPATEL, al 073, o consultar las cuentas oficiales del SIAPA en Facebook y X, mediante el usuario @siapagdl.

La programación y el mapa de las siete zonas incluidas en el programa están disponibles en el sitio oficial: rotaciondeserviciosiapa.jalisco.gob.mx.

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