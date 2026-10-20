Vance se desmarca de Trump y evita respaldar a Netanyahu en elecciones de Israel

Vance, Netanyahu y Trump. Foto: AFP.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se desmarcó del presidente Donald Trump y decidió no respaldar públicamente la reelección del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu antes de las elecciones de Israel del 27 de octubre.

JD Vance evita respaldar a Netanyahu en elecciones de Israel

Vance explicó que no está en contra ni a favor de Netanyahu y que no participará en los comicios israelíes. Sus declaraciones fueron realizadas el lunes durante una entrevista con el periodista Mark Halperin, en la que también señaló que su atención está puesta en las elecciones legislativas de mitad de mandato de Estados Unidos.

“Yo respaldo a candidatos estadounidenses y ahí es donde estoy centrado: en las elecciones legislativas de mitad de mandato”. JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

La postura de Vance se produjo un día después de que Trump anunciara su respaldo a Netanyahu. El presidente estadounidense y el primer ministro israelí mantienen una relación de alianza en Oriente Medio.

Israel acudirá a las urnas el 27 de octubre, en unos comicios en los que Netanyahu busca mantenerse al frente del Gobierno. Ante este proceso, Vance decidió no pronunciarse a favor de su reelección.

La posición del vicepresidente contrasta con algunas de sus intervenciones en procesos electorales fuera de Estados Unidos. Días antes de las elecciones parlamentarias de Hungría en abril, Vance viajó a Budapest para apoyar al entonces primer ministro Viktor Orbán.

El vicepresidente también ha expresado su respaldo al partido de ultraderecha alemán AfD. Además, conoció el año pasado a su líder, Alice Weidel.

Vance y su postura sobre la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán

Vance también ha mantenido posiciones sobre la participación de Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán.

Versiones apuntan a que el vicepresidente se mostró en contra de iniciar la guerra estadounidense-israelí con Irán, aunque posteriormente defendió la campaña militar.

Durante junio, además, Vance criticó a funcionarios israelíes que cuestionaron un acuerdo de alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán.

En ese contexto, el vicepresidente destacó el respaldo de Trump hacia Israel y afirmó que el presidente estadounidense era entonces el único jefe de Estado en el mundo que mostraba comprensión hacia la nación israelí.

Vance también planteó que, si formara parte del gabinete del Gobierno israelí, posiblemente no atacaría al único aliado poderoso que le quedaba al país.

Donald Trump sí respalda la reelección de Benjamin Netanyahu

La decisión de Vance contrasta directamente con la postura anunciada por Trump el domingo. El presidente de Estados Unidos declaró su respaldo a Netanyahu, a quien considera un aliado en Oriente Medio.

Mientras Trump expresó públicamente su apoyo al primer ministro israelí, Vance señaló que no está a favor ni en contra de respaldarlo y que no participará en las elecciones de Israel.

El vicepresidente explicó que su prioridad política se encuentra en Estados Unidos, particularmente en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

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