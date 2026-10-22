Muere Tom Skerritt, legendario actor de “Top Gun” y “Alien”, a los 93 años

¿Quién fue Tom Skerritt, actor de “Alien” y “Top Gun”? | Foto: AFP

Tom Skerritt, actor estadounidense que apareció en películas como “Top Gun” y “Alien“, murió este miércoles 21 de octubre a los 93 años por causas naturales, según confirmó este jueves su representante a la revista Variety.

Hasta el momento, no se han ofrecido mayores detalles sobre el fallecimiento del histrión que también sirvió en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos (EE.UU.) antes de sumergirse en el mundo de la actuación en la década de los años 60.

¿De qué murió Tom Skerritt?

El actor Tom Skerritt falleció por causas naturales, aunque no se dieron a conocer más detalles sobre las condiciones en las que se encontraba al momento de fallecer.

Cabe destacar que la familia del histrión compartió un comunicado en el que se le recordó por su sentido del humor y generosidad que lo caracterizó durante toda su trayectoria.

“Si bien el mundo conoció a Tom a través de su destacada trayectoria como actor, nosotros lo conocimos por su sentido del humor, su curiosidad, su sabiduría, su generosidad y el amor que aportó a nuestras vidas“, dijo su familia.

Tom Skerritt, who starred in the TV series “Picket Fences” and appeared in movies ranging from “MASH” to “Alien,” “Top Gun,” “A River Runs Through It” and “Ted,” has died of natural causes at 93. https://t.co/13H8QfVBlc pic.twitter.com/dLtAOQ0A7g — Variety (@Variety) October 22, 2026

Y agregó: “Él valoraba profundamente la imaginación, la creatividad, el arte de contar historias, el servicio a los demás, a los veteranos y al mundo natural; además, se dedicaba a ayudar a otros a encontrar y compartir sus propias voces“.

¿Quién fue Tom Skerritt?

Thomas Roy Skerritt nació el 25 de agosto de 1933 en Detroit y debutó en el cine en 1962 junto a un joven Robert Redford en “War Hunt” (1962), cinta que serviría como trampolín para su carrera en Hollywood.

Fue padre de cinco hijos y estuvo casado en tres ocasiones; le sobreviven su tercera esposa Julie Tokashiki, con quien se casó en 1998; sus hijos Andy y Matt, un director, y su hija Erin de Shanks; y su hijo Colin de Oran.

Su papel revelación llegó en “MASH” (1970), la comedia negra ambientada en la Guerra de Corea dirigida por Robert Altman y nominada a cinco Premios Oscar.

Nueve años más tarde, participó en “Alien” (1979), película de ciencia ficción que catapultó a la fama a Ridley Scott y en la que es parte de la escena de la primera aparición del xenomorfo.

En dicha escena, Dallas (el personaje de Skerritt) está sentado junto a John Hurt cuando una cría alienígena emerge violentamente del torso de su compañero.

Tony Scott, hermano del director de “Alien“, confió en él para aparecer en “Top Gun” (1986), donde encarnó al instructor de aviación naval conocido como Mike “Viper” Metcalf.

Esta película contribuyó decisivamente al ascenso de Tom Cruise al estrellato de Hollywood; cabe destacar que Tom Skerritt no volvió para la secuela “Top Gun: Maverick” (2022).

Entre las películas en las que participó figuran también:

“Harold y Maude” (1971)

“Ice Castles” (1978)

“The Dead Zone” (1983)

“Poltergeist III” (1988)

“Contact” (1997)

“Tears of the Sun” (2003)

“Ted” (2012)

Skerritt también brilló en la televisión, particularmente en la serie “Picket Fences” (1992-1996), en la que interpretó al sheriff, personaje que le valió el Premio Emmy de 1993 al mejor actor protagonista de una serie dramática.

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