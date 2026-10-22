ROG Xbox Ally X20: así es la consola portátil que busca llevar los videojuegos a cualquier lugar

Juan Guevara, experto en tecnología de UnoTV, estuvo en Los Ángeles, California, para conocer la edición especial con la que Republic of Gamers celebra 20 años. El dispositivo puede conectarse con lentes de realidad aumentada para ampliar la experiencia de juego.

La posibilidad de jugar videojuegos en una pantalla portátil y disfrutar de una imagen de gran tamaño sin necesidad de un televisor es una de las apuestas de ASUS Republic of Gamers (ROG), que presentó la ROG Xbox Ally X20 con motivo de su 20 aniversario.

Desde Los Ángeles, California, Juan Guevara, experto en tecnología de UnoTV, compartió los detalles de este dispositivo, que combina las funciones de una consola portátil con las capacidades de una computadora.

ROG Xbox Ally X20: una consola portátil con funciones de PC

La ROG Xbox Ally X20 es una edición especial que conmemora los 20 años de Republic of Gamers, la marca de ASUS enfocada en equipos y accesorios para videojuegos.

El dispositivo permite jugar fuera de casa y acceder a un catálogo de títulos para PC mediante una interfaz que integra la experiencia de Xbox. Su propuesta busca que los usuarios tengan sus juegos a la mano sin depender de una consola de sobremesa.

Pero sus posibilidades no se limitan al entretenimiento, al funcionar con Windows, también puede utilizarse como una computadora portátil, conectarse a un monitor y trabajar con periféricos como un mouse y un teclado compatibles.

Durante su videocolumna, Juan Guevara destacó que este tipo de hardware abre la posibilidad de realizar otras tareas, como la creación de contenido, además de jugar videojuegos.

Lentes de realidad aumentada para una pantalla virtual de gran tamaño

Otra de las novedades que acompañan a esta edición son los lentes ROG XREAL R1 Edition 20, diseñados para utilizarse junto con la consola y ofrecer una experiencia de juego más inmersiva.

De acuerdo con ASUS, estos lentes pueden proyectar una pantalla virtual de hasta 171 pulgadas a una distancia de cuatro metros. También incorporan una pantalla Micro-OLED con una tasa de refresco de hasta 240 Hz, características que buscan ofrecer imágenes fluidas y una sensación similar a jugar frente a una pantalla de gran formato.

La combinación permite disfrutar de los videojuegos en distintos lugares sin tener que instalar un televisor o monitor convencional. Los lentes se conectan a la consola mediante un cable USB-C compatible.

Así, la propuesta de ROG apuesta por convertir un equipo portátil en una estación de juego que pueda transportarse con mayor facilidad.

¿Cuánto cuesta la ROG Xbox Ally X20?

La edición especial ROG Xbox Ally X20 salió a la venta el 15 de octubre de 2026, en Estados Unidos, ASUS anunció un precio de mil 299 dólares para la consola por separado.

También existe un paquete de aniversario con los lentes ROG XREAL R1 Edition 20 y accesorios adicionales, cuyo precio anunciado es de 2 mil 499 dólares.

Los precios corresponden al mercado estadounidense; la disponibilidad y el costo en otros países pueden variar.

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