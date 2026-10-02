Solicitan donadores de sangre O Negativo en Hospital Darío Fernández Fierro

Donación de sangre. Foto: Getty Images

Se solicitan donadores de sangre tipo 0 Negativo para la paciente Yolanda Elena Sayun Mocarcel en el Hospital General “Darío Fernández Fierro” en la Ciudad de México (CDMX).

Las personas interesadas deben acudir al Banco de Sangre de este hospital perteneciente el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). En el Banco de Sangre, el donante debe preguntar por la paciente, dando su nombre completo.

Este Hospital General del ISSSTE se encuentra en avenida Revolución, número 1182, en la colonia San José Insurgentes, alcaldía Benito Juárez, en la CDMX.

Requisitos para donantes

Tener entre 18 y 65 años

Pesar más de 50 kilos

Buen estado de salud

Identificación oficial

El tipo de sangre solicitada, 0 Negativo, es un tipo poco común, por lo que la participación de donadores es muy importante para salvar a Yolanda Elena Sayun en la CDMX.

Solicitud de donadores.

Las donaciones en México

El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS) ha insistido a la población mexicana a aumentar las donaciones de sangre. El director de Normalización, Óscar Aguilar Sierra, señaló que solo el 8.5% de las donaciones correspondieron a donantes voluntarios y altruistas durante el 2025.

Las donaciones restantes fueron mediante esquemas de reposición o donación familiar, es decir, cuando se solicita sangre para un paciente específico o para reponer unidades previamente utilizadas en tratamientos médicos.

La sangre obtenida de los voluntarios suele ser más segura para los pacientes receptores. Quienes participan de manera desinteresada generalmente proporcionan información más precisa y veraz durante las entrevistas médicas previas a la donación.

Una donación de sangre puede salvar hasta tres vidas e incluso beneficiar a más. cuando algunos de sus componentes se dividen en pequeñas fracciones para atender a pacientes pediátricos o recién nacidos, indicó Óscar Aguilar.

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