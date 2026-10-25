Galilea Montijo se pone bótox en vivo y recibe críticas: “Ya déjate de poner cosas”

Galilea Montijo se somete a tratamiento de botox en vivo Foto: Cuartoscuro

Galilea Montijo sorprendió a sus seguidores al someterse a un procedimiento de aplicación de bótox durante su programa en vivo, algo que de inmediato generó reacciones en redes sociales.

“La doctora me sigue desenchuecando la boca”, comentó Galilea, bromeando mientras la especialista realizaba las inyecciones y explicaba que este tratamiento no solo tiene fines estéticos.

Galilea Montijo se aplica toxina botulínica en vivo

Durante el procedimiento, la especialista mencionó que, más allá de ser un procedimiento estético, la aplicación de la toxina botulínica, conocida como bótox, ayuda a relajar determinados músculos y señaló que también puede utilizarse en diferentes tratamientos, incluso para las migrañas.

“Pero la toxina botulínica entonces lo que hace al relajar el músculo, lo que ayuda es a que se relaje. Y esto permite que haya mucha mejor circulación, que el músculo esté actuando”. También señaló que puede aplicarse en cuello, manos, pies y axilas.

“Entonces la toxina botulínica no solamente nos ayuda a las líneas de expresión, sino realmente su función es trabajar en el músculo”, puntualizó.

Ante la pregunta de la propia Galilea, la especialista mencionó que los efectos del producto comienzan a presentarse entre cuatro y seis días después de su aplicación.

“Y cuando lo aplicamos en músculos grandes, como este, pues ayuda sí, estéticamente, pero también funcionalmente, que ayuda mucho a mejorar”, explicó.

Critican a Galilea Montijo por aplicarse bótox

Rápidamente, usuarios en redes sociales comenzaron a criticar a la conductora por someterse a las inyecciones durante el programa.

Entre los comentarios se pueden leer:

“Lo que necesitas es trabajarlo todo de manera integral, estrés, retirar alimentos agresivos, trabajar deficiencias y vas a ver cómo te cambia la vida”.

“Cuando ves el rostro de la Dra… mejor así me quedo”.

“No sé por qué se inyectan tanta cosa, ya no existe la mujer natural”.

“Ay, Gali, ya déjate de poner cosas a tu cuerpo”.

“Que te siga desenchuecando, aún falta bastante”.

¿Qué es la toxina botulínica?

De acuerdo con Cleveland Clinic, las toxinas botulínicas son neurotoxinas que afectan los nervios y provocan debilitamiento muscular.

Las inyecciones pueden utilizarse por motivos estéticos o médicos. Los profesionales de la salud aplican pequeñas cantidades en músculos específicos para suavizar arrugas, además de emplearlas en el tratamiento de padecimientos como la migraña y otras afecciones.

Cabe señalar que Botox es una de las marcas comerciales de toxina botulínica, por lo que no todas las aplicaciones de esta sustancia necesariamente corresponden a esa marca, aunque así se le conozca generalmente.

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