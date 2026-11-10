¿Belinda y José Luis García Parra están juntos? Video del funcionario de Puebla desata rumores

A Belinda se le vio junto a José Luis García Parra desde 2025. Foto: Cuartoscuro

José Luis García Parra, coordinador general de Gabinete del Gobierno de Puebla, volvió a llamar la atención en las redes sociales por su supuesta relación con Belinda, luego de que el pasado domingo publicó una historia en la que se le ve durante una reunión de trabajo acompañado de un perrito, que usuarios identificaron como Popper, el pequeño can de raza chihuahua de la cantante.

El funcionario poblano, más conocido como “El Choco”, mostró en su video al lomito sobre sus piernas mientras lo acariciaba y participaba en la junta de trabajo.

En la grabación se podía leer: “Domingo de trabajo en equipo. Preparando lo que viene para Puebla, acompañado de la mejor compañía”.

🚨URGENTE: Siguen novios? El politico de Puebla (el Parra) PUBLICÓ video y se deja ver el PERRITO DE BELINDA! 😮😮😮 @JLG_PARRA pic.twitter.com/FrLonx5uXS — Belinda Idolos Fans (@belindaidolos) November 9, 2026

¿Qué dijeron Belinda y los internautas sobre el video?

Aunque Belinda no ha confirmado que el perro sea Popper ni se ha pronunciado sobre la publicación, una captura del video que circula en las redes sociales ha generado especulaciones.

Si bien pueden existir diversos perros con características similares, los internautas han debatido si realmente se trata de la mascota de la cantante, así como sobre la relación entre ambos y la pertinencia de que el funcionario aparezca con el animal durante una reunión de trabajo.

Entre los comentarios que se han compartido destacan:

No es el mismo perrito

Mientras le dé para los dientes

Pues ojalá y terminen ya

Por qué Beli

Y todo eso con el dinero de los impuestos de los poblanos

Si no fuera político, ni lo voltea a ver

¿Desde cuándo relacionan a Belinda y José Luis García Parra?

Un Simple "Terrenal" así sorprendió cantando Julión Álvarez en la comida tras la toma de protesta del gobernador, Alejandro Armenta @armentapuebla_, quien está noche estará en el concierto "Prófugos del Anexo" con Alfredo Olivas. #Puebla



Al evento también llegó Belinda… pic.twitter.com/pBe6gbop6A — La Hora (@LaHoraMX) December 15, 2024

Las primeras imágenes en las que se les vio juntos se registraron el 14 de diciembre de 2024, en Casa Puebla, durante una comida posterior a la toma de protesta de Alejandro Armenta como gobernador del estado. Sin embargo, en aquella ocasión todavía no se difundían versiones sobre un posible romance.

4 y 5 de febrero de 2025: El programa Ventaneando difundió información sobre la supuesta asistencia de ambos a una boda en Huatulco, Oaxaca. También trascendió que regresaron juntos a Puebla en un avión privado, lo que detonó las versiones sobre un posible noviazgo.

6 de febrero de 2025: García Parra fue cuestionado sobre el supuesto romance y respondió: “Mi vida personal la manejo en privado”.

8 de febrero de 2025: Belinda también habló del tema y señaló que mantenía su vida personal en privado, sin confirmar una relación sentimental con el funcionario.

31 de mayo de 2025: Ambos fueron captados durante una cena en un restaurante de Puebla y posteriormente se reportó que acudieron juntos al cine.

Respecto a mi viaje personal, informo que solicité formalmente licencia sin goce de sueldo del 13 al 15 y del 18 al 20 de agosto.



Mis viajes y eventos personales se realizan siempre fuera del horario laboral y con recursos propios.



Mi compromiso laboral se mantiene intacto y… pic.twitter.com/LRR5jF8N21 — José Luis García Parra (@JLG_PARRA) August 15, 2025

Agosto de 2025: Se difundieron imágenes de García Parra junto a Belinda en Disneylandia, durante el festejo del cumpleaños de la cantante. El funcionario compartió un documento donde informó que pidió licencia sin goce de sueldo para un viaje personal, pero no dio mayores detalles.

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