Jalisco suma 233 clausuras por irregularidades ambientales en 2026

Jalisco realiza acciones para proteger medio ambiente. Foto: Gobierno de Jalisco

La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) de Jalisco realizó 596 visitas de inspección, atendió 253 denuncias ciudadanas e impuso 233 clausuras temporales durante 2026, como parte de las acciones para prevenir daños ambientales y verificar el cumplimiento de la legislación.

La dependencia también inició 359 procedimientos administrativos contra establecimientos con presuntas irregularidades ambientales. Las revisiones incluyen actividades industriales, manejo de residuos y sitios de disposición final.

PROEPA realiza 596 inspecciones y 233 clausuras en Jalisco

Las inspecciones de la PROEPA buscan identificar incumplimientos ambientales, ordenar medidas correctivas y aplicar sanciones cuando corresponda.

Entre los principales resultados reportados por la dependencia destacan:

596 visitas de inspección a establecimientos y actividades de competencia estatal.

253 denuncias ciudadanas atendidas.

233 clausuras temporales por irregularidades ambientales.

359 procedimientos administrativos iniciados contra fuentes fijas con presuntas irregularidades.

Las autoridades también realizaron intervenciones en sitios de disposición final de residuos en Tepatitlán de Morelos, Mixtlán y Tlajomulco de Zúñiga, este último en el sitio conocido como La Cajilota.

Foto: Gobierno de Jalisco

Caabsa Eagle presenta fianza de 341 millones de pesos por daño ambiental

Uno de los casos reportados por la PROEPA fue el acuerdo reparatorio firmado con Caabsa Eagle Guadalajara, relacionado con los daños ambientales ocasionados por la operación deficiente de los rellenos sanitarios Los Laureles y Coyula-Matatlán, ubicados en Tonalá.

Como garantía para la reparación integral del daño, la empresa presentó una fianza por 341 millones de pesos.

Según la dependencia, se trata del primer instrumento de esta naturaleza respaldado por una garantía de esa magnitud.

Clausuran predios y empresas por manejo irregular de residuos

En Zapopan, la PROEPA clausuró totalmente y de manera temporal un predio cercano a Technology Park Guadalajara y al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA).

La medida se aplicó por la disposición irregular de residuos de manejo especial y la falta de autorización en materia de impacto ambiental.

Posteriormente, autoridades estatales y municipales realizaron un operativo de seguimiento en el que fueron detenidas personas relacionadas con la operación del sitio.

En Ayotlán, también fue clausurada temporalmente una empresa dedicada al coprocesamiento de bagazo y vinazas, luego de un derrame de residuos sobre una carretera.

Las autoridades colocaron barreras, retiraron residuos y ordenaron medidas para evitar afectaciones a una presa y proteger a la fauna acuática.

Capacitan a empresas y municipios para prevenir daños ambientales

La PROEPA también realizó capacitaciones dirigidas a los sectores agropecuario, industrial y tequilero para promover el cumplimiento de las normas ambientales.

En coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), brindó capacitación a municipios para fortalecer las labores de inspección y vigilancia.