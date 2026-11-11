Con protesta musical, exigen liberar a integrantes de Los Arras, detenidos en operativo federal

Integrantes de Los Arras fueron detenidos en Guadalajara. Foto: Elizabeth Rivera

Compañeros y familiares de cuatro integrantes de la agrupación Los Arras y un miembro de su staff se manifestaron este martes afuera de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco para exigir su liberación y defender su inocencia, luego de que fueran detenidos durante un operativo federal en el restaurante Sabea, en Guadalajara.

Alrededor de 15 músicos acudieron al lugar con sus instrumentos y realizaron una protesta musical para respaldar a sus compañeros, a quienes describieron como artistas dedicados a la música regional mexicana y que, aseguraron, se encontraban trabajando cuando ingresaron las autoridades.

En la calle Comercio y La Paz en Guadalajara, familiares y amigos de los cuatro músicos "Los Arras" y un miembro de su staff se manifiestan de manera pacífica con música al exterior de la FGR Jalisco para exigir su liberación. Son 5 de los 19 detenidos en un restaurante SABEA pic.twitter.com/qm32vjlss2 — JALISCO ROJO (@JaliscoRojo) November 10, 2026

¿Qué dicen los músicos sobre la detención de Los Arras?

Entre consignas y canciones, los manifestantes señalaron que la agrupación fue contratada para amenizar el establecimiento. El cantante Chuy Villanueva explicó que recibieron la contratación un día antes del evento y que llevaban cerca de diez horas tocando cuando comenzó el operativo federal.

Los detenidos son Chuy, acordeonista; Diego Escalante, baterista; Churape, bajosextista; Arrayán, tubista, y Luis Alberto, integrante del staff.

Sobre los señalamientos relacionados con la vestimenta negra que utilizaron durante la presentación y parte del equipo localizado en una camioneta, sus compañeros explicaron que el contrato fue de última hora. También señalaron que solo una parte del equipo de sonido ingresó al restaurante, mientras el resto permaneció en el vehículo.

Agrupación Los Arras rechaza vínculos con otros detenidos

Los músicos también aclararon que el nombre de Los Arras existe desde hace aproximadamente siete años y proviene del apellido Arrayán, propietario de la agrupación.

Con esta explicación, rechazaron que el grupo tenga algún vínculo con otras personas detenidas durante el operativo federal.

Finalmente, familiares y compañeros pidieron a las autoridades realizar una investigación a fondo antes de emitir juicios sobre los detenidos y evitar la estigmatización de quienes se dedican a la actividad musical.

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