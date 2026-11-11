Ninel Conde defiende sus cambios físicos: “A los 50 años, pocas, mi amor”

Ninel Conde ha cambiado su apariencia en varias ocasiones. Foto: AFP

Ninel Conde respondió a las críticas que ha recibido por su apariencia y los cambios físicos que ha mostrado en redes sociales. La cantante y actriz aseguró que se siente feliz con su imagen y cuestionó si los comentarios sobre ella son críticas o, en realidad, envidia.

“¿Criticada, envidiada o admirada en secreto? Porque pues digo, a los 50 años, pocas, mi amor, una, esta piel de niña coreana, por Dios. Claro que causa controversia, chavos. Yo me siento muy feliz, agradecida con Dios y con lo que soy”, expresó ante los medios de comunicación.

La intérprete de “El Bombón Asesino” acudió a la celebración del décimo aniversario de las clínicas estéticas del doctor Gama, donde habló sobre los procedimientos a los que se ha sometido y las opiniones que generan sus cambios físicos.

La artista también destacó que, más allá de la apariencia, considera importante cuidar la salud y sentirse bien consigo misma.

“Lo más importante es cómo te sientes también por dentro, cómo estás con tu salud, todo se ve reflejado, no sólo el exterior”, comentó.

Ninel Conde habla de sus procedimientos estéticos

Uno de los cambios físicos de Ninel Conde que más comentarios ha generado es el color de sus ojos. En octubre de 2025, la cantante se sometió a una queratopigmentación, procedimiento con el que modificó el tono café de sus ojos a uno verde oscuro.

Al hablar sobre el resultado, aseguró que está satisfecha con su decisión, aunque aclaró que no recomendaría el tratamiento a otras personas.

“Este procedimiento, yo no soy quien para recomendárselo a nadie. Cada quien hace con sus ojos y su cara lo que quiere, pero yo no me arrepiento. Creo que me lo debía de haber hecho hace 15 años. Me encanta. Uy, sí, me encanta”, expresó.

De esta manera, la cantante dejó ver que está conforme con los cambios en su imagen y que, pese a las críticas que recibe en redes sociales, no se arrepiente de las decisiones que ha tomado sobre su apariencia.

¿Qué dijo Ninel Conde sobre sus exparejas y su vida sentimental?

Durante el encuentro con la prensa, Ninel Conde también fue cuestionada sobre los rumores de una posible separación de su esposo, el empresario venezolano José Ángel González Cedeño.

La cantante no confirmó ni desmintió la versión, pero respondió con una frase que generó especulaciones sobre el estado de su matrimonio.

“Ya saben que de mi vida personal no hablo, pero lo que se ve no se pregunta”, declaró.

Cabe recordar que, en julio de 2026, la intérprete ya había enfrentado versiones sobre un posible divorcio y entonces aseguró que estaba “felizmente casada”. Por ello, sus nuevas declaraciones no constituyen una confirmación de separación.

Por otra parte, la cantante fue cuestionada sobre la confrontación con su expareja José Manuel Figueroa, luego de los señalamientos que surgieron a raíz de sus declaraciones sobre la relación que mantuvieron.

Sin embargo, Conde prefirió no profundizar en el tema y pidió concentrarse en el evento al que había asistido.

“Yo creo que ahorita estamos en un evento tan bonito que es el del doctor Gama. Mejor creo que concentrémonos en lo bonito”, respondió.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.