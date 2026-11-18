Masa de aire polar empuja al frente frío 6. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 6 se extenderá sobre el Golfo de México y el sureste del territorio nacional, impulsado por una masa de aire polar que ocasionará un descenso de temperaturas en gran parte del país, pero ¿qué es esta masa de aire polar?

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), una masa de aire cuenta generalmente con temperatura y humedad uniformes, y sus características dependen del lugar donde se origina.

Las masas de aire polar se originan en las latitudes más altas y se subdividen en continentales y marítimas.

La masa de aire polar continental se forma sobre grandes extensiones de tierra en latitudes altas y se caracteriza por ser aire frío y seco

se forma sobre grandes extensiones de tierra en latitudes altas y se caracteriza por ser aire La masa de aire polar marítima se origina sobre los océanos en latitudes altas y se caracteriza por ser aire frío y húmedo

Hay que considerar que una masa de aire puede cubrir una región de varios millones de kilómetros cuadrados y poseer varios kilómetros de espesor.

Generalmente, el movimiento de las masas de aire depende del flujo de aire en la atmósfera superior y, a medida que la corriente en chorro cambia de intensidad y posición, afecta el movimiento y la fuerza de las masas de aire.

A su vez, donde convergen las masas de aire se forman límites llamados frentes.

Los frentes se identifican por un cambio de temperatura en función de su movimiento.

En un frente frío, una masa de aire más frío reemplaza a una masa de aire más cálido.

El movimiento de las masas de aire también influye en la distribución de gran parte de las precipitaciones.

El aire frío es más denso que el aire cálido, por lo tanto, a medida que estas masas de aire frío se desplazan, el aire denso se introduce por debajo de las masas de aire cálido, forzándolas a ascender por encima del aire frío y, en consecuencia, a elevarse en la atmósfera.

¿Una masa de aire polar afectará a México?

En realidad, según el SMN, la masa de aire polar es la que empuja el frente frío número 6 en este momento, pero no será el único fenómeno que afectará al país, pues también se encuentra un evento de Norte fuerte a muy fuerte, con rachas de viento de 70 a 90 km/h, que afecta a Veracruz, al istmo y golfo de Tehuantepec.

Por su parte, el nuevo frente frío número 7 se asociará con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical. Este sistema recorrerá el noroeste de México y originará lluvias con chubascos, fuertes rachas de viento y descenso de temperatura.

Además, la persistencia de canales de baja presión y el ingreso de humedad originarán lluvias y chubascos en la mayor parte de la República Mexicana.

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