Aumentan los casos de cáncer de mama en jóvenes mexicanas: malos hábitos y factores hereditarios, entre las razones

Recuerda realizar constantemente la autoexploración| Foto: Cuartoscuro

El cáncer de mama ha tenido un incremento considerable en mujeres jóvenes; aunque el riesgo de morir por este padecimiento aumenta con la edad, los diagnósticos experimentaron un aumento en los últimos siete años debido tanto a factores modificables y no modificables, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En México, el número de casos nuevos de cáncer de mama entre la población de 20 años y más pasó de 15 mil 286 en 2019 a 23 mil 790 en 2022, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre, especialistas destacan que reconocer los cambios en los senos y acudir a valoración médica puede contribuir a detectar la enfermedad en etapas tempranas.

Foto: Gettyimages

La tasa de defunción por cáncer de mama en mujeres de 20 años y más fue en 2024 de 18.7 muertes por cada 100 mil mujeres en 2025, según el INEGI.

¿Por qué aumenta el cáncer de mama en mujeres jóvenes?

De acuerdo con la Dra. Rocío Baltazar Contreras, egresada de la UNAM que realiza su especialidad en Oncología en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, el riesgo de desarrollar cáncer de mama está relacionado con distintos factores que se dividen en dos grupos los no modificables y los modificables.

Factores no modificables

Entre los primeros se encuentran los factores hereditarios, como las mutaciones genéticas que predisponen a desarrollar cáncer, y los antecedentes familiares del padecimiento, especialmente cuando se presenta antes de los 50 años de edad.

También se consideran aspectos reproductivos, como el inicio de la menstruación antes de los 10 años y la menopausia después de los 50. Sobre este punto, tanto la organización Breastcancer, dedicada a informar sobre este padecimiento como la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, declararon que cuanto más tiempo está expuesta una persona a las hormonas estrógeno y progesterona, más aumenta su riesgo de cáncer de mama.

Estas hormonas participan en el crecimiento y desarrollo de las células mamarias, algunos tumores tienen receptores hormonales, por lo que pueden responder a estas sustancias y utilizarlas para crecer.

Factores modificables

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Breastcancer.org también señala que los cambios en los patrones reproductivos, como tener hijos a edades más avanzadas o no tenerlos, podrían influir en el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer de mama; ya que antes del embarazo, las células mamarias no están completamente desarrolladas, y es más probable que respondan al estrógeno o a sustancias químicas que imitan al estrógeno. Esto puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama positivo para receptores de estrógeno, que depende del estrógeno para crecer y dividirse.

Los hábitos cotidianos (falta de actividad física) y consumos a bebidas como el alcohol, el tabaquismo son factores relacionados con un mayor riesgo de cáncer de mama. Asimismo, tener una dieta rica en ultraprocesados o padecer obesidad, son según la organización factores que incremental el riesgo a desarrollar cáncer de mama.

Otro factor que los investigadores estudian según la organización estadounidense, es la exposición a sustancias químicas presentes en productos de uso cotidiano, como plásticos, pesticidas y cosméticos; pues algunas sustancias, como el bisfenol A (BPA) y el ácido perfluorooctanoico (PFOA), podrían interferir con el funcionamiento hormonal, incluidos los estrógenos, y relacionarse con un mayor riesgo de cáncer de mama.

También se estudia la exposición a la contaminación atmosférica, especialmente en personas que viven cerca de fábricas o en zonas con altos niveles de contaminantes. Sin embargo, todavía no existe evidencia suficiente para atribuir el aumento de casos en mujeres jóvenes a estas exposiciones ambientales.

Finalmente, la especialista de la UNAM atrubuyó la terapia hormonal y la radioterapia en el tórax como factores de riesgo.

Ante este panorama, tanto especialistas como autoridades y organizaciones, destacan la importancia de mantener hábitos saludables, realizar actividad física, cuidar la alimentación y acudir a seguimiento médico.

¿Cómo detectar el cáncer de mama a tiempo?

Foto: Shutterstock.

La detección oportuna es fundamental porque permite identificar tumores en etapas tempranas, cuando las opciones de tratamiento pueden ser más favorables.

La Dra. Rocío Baltazar Contreras, explicó que, cuando el cáncer permanece localizado en la mama, la supervivencia a cinco años es de aproximadamente 90%, aunque el pronóstico individual depende de las características del tumor y de otros factores clínicos.

Entre las medidas para reconocer posibles señales de alerta se encuentra conocer el aspecto habitual de los senos y prestar atención a cambios como:

Aparición de una bolita o engrosamiento en la mama o la axila.

Cambios en el tamaño o la forma de los senos.

Hundimientos, pliegues o alteraciones en la piel.

Retracción del pezón o cambios en su dirección.

Secreción inusual por el pezón.

Enrojecimiento, hinchazón o cambios persistentes en la piel.

La autoexploración puede ayudar a reconocer estas señales, pero no sustituye una valoración médica ni los estudios de detección indicados de acuerdo con la edad y los antecedentes de cada persona. Ante un cambio nuevo o persistente, es importante acudir a consulta, incluso si no existe dolor.

Cabe destacar, que bajo supervisión médica, las mujeres menores de 40 años, pueden realizarse una mastografía o el estudio del exoma realizado en laboratorio Gentodos para detectar el cáncer.

La UNAM subraya que el cáncer de mama también puede presentarse en mujeres jóvenes. Por ello, conocer los factores de riesgo, reconocer cambios en el cuerpo y buscar atención médica sin demora son medidas importantes para favorecer un diagnóstico temprano.

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