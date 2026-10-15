Presunto sicario del CJNG habla de desaparecidos en Rancho Izaguirre; FGR rechaza versión y buscadoras cuestionan avances

Sicario del CJNG reveló datos no expuestos del rancho Izaguirre. Foto: Cuartoscuro

Un reportaje realizado por el noticiero italiano TG1, de la cadena pública RAI, expuso el testimonio de un hombre que se identifica como presunto sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y asegura conocer el paradero de personas desaparecidas en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

Durante la entrevista con la periodista Stefania Battistini, el hombre afirmó que cientos de personas fueron desaparecidas y que todavía podrían encontrarse restos humanos en las inmediaciones del predio. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) rechazó sus declaraciones sobre una supuesta incineración masiva y calificó esa afirmación como falsa.

“Hicimos desaparecer cientos de cuerpos. Siguen enterrados alrededor del Rancho #Izaguirre”, dice un sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación, #CJNG. Un integrante del cártel lo admite por primera vez ante una cámara, con el rostro cubierto [vía @Tg1Rai]. En secreto, decidió ayudar a las Madres Buscadoras: madres que buscan a sus hijos desaparecidos, aunque solo puedan recuperar sus restos. Gracias a @GuerrerosJalisc por el enorme trabajo y por la confianza. En México hay más de 130.000 personas desaparecidas: el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada denuncia indicios fundados de crímenes de lesa humanidad. Imágenes: Gabriel Casal @GabrielCasal25 Ícaro Producciones — Stefania Battistini (@StefaniaBattis4) October 13, 2026

Sicario del CJNG afirma que colabora con madres buscadoras

En el reportaje, el presunto integrante del CJNG aseguró que participó en la desaparición de cientos de personas y afirmó conocer dónde se encontrarían sus restos.

“Hemos desaparecido a cientos de personas. Yo sé bien dónde están sus restos”, declaró durante la entrevista.

El hombre también aseguró que mantiene un vínculo secreto con grupos de madres buscadoras que trabajan para localizar a sus hijas e hijos desaparecidos en México. Según su testimonio, podría proporcionar información sobre lugares donde todavía habría restos humanos.

La entrevista también incluyó declaraciones sobre el pago que, según el presunto sicario, recibía por sus actividades criminales, independientemente de cuántas personas asesinara en un día.

“Un sicario que trabaja para el cártel siempre gana lo mismo. Puedo matar a cinco personas en un día y mi paga sigue siendo la misma: 4 mil pesos.”

Además, sostuvo que las labores de búsqueda podrían conducir a nuevos hallazgos en el terreno.

“Si buscan ahí, todavía pueden encontrar restos humanos.”

Las afirmaciones corresponden al testimonio difundido por la televisión italiana y no constituyen, por sí mismas, una confirmación independiente de los hechos narrados. En respuesta al reportaje, la FGR rechazó la versión sobre una incineración masiva.

La periodista Stefania Battistini también agradeció la colaboración del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco mediante una publicación en la red social X.

“Gracias a Guerreros Jalisco por el enorme trabajo y por la confianza”, escribió.

Versiones chocan: FGR desestima entrevista y Guerreros Buscadores cuestiona avances

Tras la difusión del reportaje, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que rechazó las declaraciones del hombre entrevistado sobre una presunta incineración masiva de personas en el Rancho Izaguirre.

“Con relación a un video donde un supuesto integrante de un grupo criminal asegura haber realizado una incineración masiva de personas en el predio conocido como Rancho Izaguirre, ubicado en el estado de Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) señala que dicha afirmación es falsa.”

En el mismo documento, la institución informó que el procesamiento pericial del sitio presenta un avance del 92%.

“Asimismo, se informa que el procesamiento pericial del sitio presenta un avance de 92 por ciento.”

La FGR agregó que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ha llevado a proceso a 15 personas posiblemente relacionadas con el campo de adiestramiento que operaba en el inmueble. También indicó que las investigaciones continúan mediante el análisis de telefonía, dispositivos móviles bajo control judicial y testimonios de víctimas.

Con relación a un video donde un supuesto integrante de un grupo criminal asegura haber realizado una incineración masiva de personas en el predio conocido como Rancho Izaguirre, ubicado en el estado de Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) señala que dicha… — FGR México (@FGRMexico) October 14, 2026

Por su parte, Guerreros Buscadores de Jalisco cuestionó la información oficial y sostuvo que, desde la perspectiva del colectivo, los avances anunciados no han aclarado plenamente lo ocurrido en el lugar ni el destino de las personas desaparecidas.

Las posturas mantienen el contraste entre la versión del entrevistado, la respuesta de la autoridad federal y los señalamientos de las familias buscadoras.

Guerreros Buscadores de Jalisco reporta restos humanos fuera del Rancho Izaguirre

Ante la postura de la FGR, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco señaló que el 30 de julio de 2026 localizó restos óseos en un terreno ubicado fuera del Rancho Izaguirre.

De acuerdo con lo expuesto por el grupo, el hallazgo no se difundió públicamente en ese momento porque confiaban en que las autoridades informarían con claridad sobre los indicios localizados y los hechos ocurridos en el predio.

No tenemos conocimiento de esto, puesto que no han dado avances y que el 30 de julio volvimos al rancho y tuvimos hallazgos de restos en la parte de afuera y ustedes lo saben, que no lo hayamos hecho público es porque seguíamos confiando en que darían la cara y dijeran la verdad. https://t.co/a0onRZKFus — Guerreros Buscadores de Jalisco (@GuerrerosJalisc) October 14, 2026

El colectivo ha insistido en la necesidad de que las investigaciones permitan esclarecer el destino de las personas desaparecidas y determinar si existen más restos humanos en la zona.

Estos señalamientos se suman al debate generado por el reportaje italiano y a las diferencias entre las declaraciones del presunto sicario y la postura de la Fiscalía General de la República.

Hasta el momento, las afirmaciones sobre la supuesta incineración masiva continúan siendo motivo de controversia: la FGR las calificó como falsas, mientras que el testimonio difundido por RAI y los señalamientos del colectivo mantienen abierta la exigencia de esclarecer los hechos.