Beca Rita Cetina: ¿cuándo depositan el pago de septiembre-octubre?

Pagos de la Beca Rita Cetina continúan. Foto: Cuartoscuro

La Beca Rita Cetina inició el calendario de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026 para las familias beneficiarias de educación básica. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, los depósitos se realizan de manera escalonada y conforme a la letra inicial del primer apellido de la madre, padre, tutora o tutor.

Calendario de pagos de septiembre y octubre

Las familias beneficiarias deben consultar el calendario oficial para identificar la fecha en que les corresponde recibir el apoyo económico.

Las fechas de pago para la próxima semana quedan distribuidas de la siguiente manera:

Miércoles 14 de octubre: letra R

Jueves 15 de octubre: letra S

Viernes 16 de octubre: letras T, U, V, W, X, Y y Z

¿De cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina para secundaria?

El monto de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria es de mil 900 pesos bimestrales por familia que tenga al menos una alumna o alumno inscrito en una secundaria pública y que cumpla con los requisitos del programa.

Además, las familias reciben 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria extra que forme parte del mismo hogar y sea beneficiario del apoyo. De esta manera, el depósito varía según el número de estudiantes incorporados a la beca.

¿Cómo usar la tarjeta de la Beca Rita Cetina?

Las familias pueden aprovechar la tarjeta del Banco del Bienestar para realizar distintas operaciones, sin necesidad de retirar todo el dinero en efectivo.

Entre las opciones disponibles están:

Retirar dinero en cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

Pagar servicios con la tarjeta, sin cargar efectivo.

Comprar en establecimientos que acepten pagos con terminal bancaria.

Retirar efectivo en tiendas de autoservicio u otros bancos, aunque pueden cobrar una comisión.

Consultar el saldo y los movimientos mediante la aplicación Banco del Bienestar Móvil.

¿Cómo proteger el dinero de la Beca Rita Cetina?

Para cuidar los recursos del apoyo, la Coordinación Nacional de Becas recomienda cambiar el NIP de la tarjeta cada seis meses.

El cambio puede realizarse en un cajero automático o en una ventanilla del Banco del Bienestar. Para este último trámite, se solicita presentar una identificación oficial, una copia del contrato y la tarjeta bancaria.

Si las familias tienen dudas sobre el calendario de pagos o el apoyo, pueden comunicarse al 079, número de atención disponible las 24 horas, todos los días.

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