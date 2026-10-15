Tamaulipas logra regularizar 41 centros de rehabilitación; Cofepris llevará el modelo a otros estados

Tamaulipas destinó 12 millones de pesos al programa. FOTO: Especial

El modelo de Tamaulipas para regularizar centros de rehabilitación de adicciones, conocidos como anexos, se aplicará en todo México a partir de 2027, anunció la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La estrategia, impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, busca que estos lugares cumplan con las normas y ofrezcan mejores condiciones a las personas que buscan superar una adicción. En una primera etapa, 41 centros de nueve municipios recibieron sus certificados.

¿Cómo está regularizando Tamaulipas los centros de rehabilitación?

El programa funciona de una manera sencilla: en lugar de solo revisar los centros de rehabilitación y señalar lo que está mal, las autoridades los ayudan a corregir problemas y cumplir con los requisitos para operar.

Para hacerlo, 14 dependencias estatales trabajan juntas y apoyan a los responsables de los centros con trámites, medidas de seguridad, temas de salud y Protección Civil.

Primero, las autoridades identificaron 94 centros de rehabilitación en Tamaulipas. Después revisaron sus condiciones y las necesidades de cada uno.

De estos, 41 recibieron sus certificados en la primera etapa. Los establecimientos se encuentran en nueve municipios:

Altamira

El Mante

Tula

Ciudad Madero

Matamoros

Nuevo Laredo

Reynosa

Tampico

Ciudad Victoria

Tamaulipas destinó 12 millones de pesos al programa

Tamaulipas regularizó 41 anexos. FOTO: Especial

Durante la entrega de certificados en el Polyforum de Ciudad Victoria, Américo Villarreal informó que su gobierno destinó 12 millones de pesos a esta primera etapa.

El gobernador explicó que la intención es contar con espacios más seguros y adecuados para quienes necesitan ayuda con problemas de adicciones.

También pidió ampliar el programa y medir sus resultados para conocer los avances en la recuperación de las personas.

Cofepris llevará el modelo de Tamaulipas a otros estados

Cofepris llevará el modelo de Tamaulipas a otros estados. FOTO: Especial

Carlos Alberto Aguilar Acosta, comisionado de Operación Sanitaria de Cofepris, confirmó que la estrategia de Tamaulipas se integrará al modelo nacional de gestión sanitaria en 2027.

Esto permitirá que otros estados utilicen un esquema similar para orientar y supervisar a sus centros de rehabilitación.

El funcionario destacó el trabajo conjunto de las dependencias estatales, aunque reconoció que todavía hay pendientes para ampliar la cobertura.

Por su parte, el secretario de Salud de Tamaulipas, Ricardo Guerrero Morales, explicó que el programa permite conocer las necesidades de los anexos y dar seguimiento a las mejoras.

La estrategia continuará en Tamaulipas con la intención de sumar más centros al proceso de regularización.

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