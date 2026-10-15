¿Una cobertura informativa podría anular una elección en México?

El predictamen de una nueva ley de medios de impugnación en materia electoral, promovido desde Morena por el diputado Víctor Hugo Lobo, introduce una figura inédita y delicada: anular una elección cuando se presuma una “cobertura informativa indebida”. La propuesta sostiene que la reiteración sistemática de noticias sobre candidatos en contienda podría constituir propaganda encubierta destinada a influir en el voto.

La clave es distinguir periodismo de propaganda.

Investigar a un candidato, documentar sus contratos o seguir un escándalo puede influir en el voto; eso no convierte una noticia en publicidad reiterada.

Para anular una elección deben probarse violaciones graves, dolosas y determinantes; no basta la presencia incómoda de un candidato ante los micrófonos.

El proyecto protege entrevistas, opiniones y análisis, pero el Congreso debe garantizar que ninguna autoridad confunda la insistencia periodística con una infracción.

La consecuencia sería invalidar los comicios, no multar automáticamente al medio. La prensa debe responder por lo que publica, sí, pero partidos y candidatos deben responder por sus actos.

El periodismo no puede convertirse en pretexto para anular el voto.

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