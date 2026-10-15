SEP amplía las becas para estos niveles académicos

SEP amplía becas. Foto: Getty/Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que las Becas para el Bienestar beneficiaron a más de 19.5 millones de estudiantes durante el ciclo escolar 2025-2026, con una inversión de 141 mil 536 millones de pesos. Los apoyos abarcan educación básica, media superior y superior, y buscan reducir la desigualdad y favorecer la permanencia escolar.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, destacó que, durante el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los programas avanzan hacia la universalización de los apoyos educativos, con una ampliación progresiva de su cobertura.

Becas para el Bienestar aumentan 43.3% su cobertura

De acuerdo con la SEP, el número de beneficiarios creció 43.3% respecto al ciclo escolar anterior, al pasar de 13.6 millones a más de 19.5 millones de estudiantes.

Mario Delgado señaló que esta política pública también busca atender a comunidades históricamente excluidas. Durante el ciclo escolar 2025-2026, 2.1 millones de alumnos recibieron becas en 36 mil 13 escuelas ubicadas en localidades indígenas.

Además, estudiantes de 25 mil 698 escuelas situadas en localidades de alta y muy alta marginación cuentan con estos apoyos.

La dependencia indicó que los programas forman parte de una estrategia para fortalecer el acceso a la educación y evitar que las condiciones económicas representen un obstáculo para que niñas, niños y jóvenes continúen sus estudios.

¿Qué becas de la SEP apoyan a estudiantes de educación básica?

Para el ciclo escolar 2026-2027, la Beca Universal Rita Cetina, dirigida a estudiantes de educación básica, desde preescolar hasta secundaria, registra 14 millones 960 mil 755 beneficiarios, con una inversión reportada de 84 mil 820 millones 233 mil pesos.

Julio León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, también informó que 6 millones 694 mil 988 estudiantes de primaria recibieron apoyo para útiles y uniformes escolares al inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Estos recursos buscan contribuir a cubrir gastos relacionados con la educación y apoyar a las familias con estudiantes inscritos en escuelas públicas.

Beca Benito Juárez beneficiará a 4.2 millones de estudiantes

En educación media superior, la Beca Universal Benito Juárez alcanzará los 4 millones 200 mil beneficiarios al cierre de 2026, de acuerdo con las previsiones de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Para este programa se contempla una inversión de 39 mil 542 millones 581 mil 500 pesos.

El apoyo está dirigido a estudiantes de este nivel educativo y forma parte de la estrategia federal para favorecer la continuidad de sus estudios.

¿Qué becas hay para estudiantes de educación superior?

En el nivel superior, la SEP reportó dos programas de apoyo:

Jóvenes Escribiendo el Futuro: cuenta con 414 mil 100 becarios y una inversión de 12 mil 294 millones de pesos.

cuenta con 414 mil 100 becarios y una inversión de 12 mil 294 millones de pesos. Beca Gertrudis Bocanegra: inició operaciones en 2026 y ha ejercido 312.2 millones de pesos para beneficiar a 55 mil 924 estudiantes de licenciatura o Técnico Superior Universitario.

Ambos programas forman parte de las acciones para apoyar a estudiantes universitarios y contribuir a que continúen su formación académica.

SEP busca avanzar hacia la universalización de las becas

Mario Delgado reiteró que las Becas para el Bienestar avanzan gradualmente hacia la universalización, particularmente en educación básica y media superior.

La ampliación de la cobertura y los recursos destinados a los distintos programas forman parte de la política educativa del Gobierno federal para facilitar el acceso y la permanencia escolar en los diferentes niveles académicos.

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