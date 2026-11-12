Foto: Cuartoscuro

Estamos a pocas horas de que comience El Buen Fin 2026 y, si tu negocio todavía no está registrado, aún puedes hacerlo. El plazo vence este 12 de noviembre, por lo que te contamos cuáles son las ventajas de formar parte de los miles de establecimientos que participarán en esta edición.

Registrarse no sólo permite a los comercios formar parte de la campaña comercial más importante del país, sino que también les brinda oportunidades de promoción, visibilidad y acceso a beneficios adicionales.

¿Qué beneficios obtiene un negocio al registrarse en El Buen Fin 2026?

Los establecimientos que completan su inscripción pueden acceder a diferentes ventajas para impulsar sus ventas y atraer a más consumidores.

Entre los principales beneficios se encuentran:

Uso del logotipo oficial: pueden utilizar la imagen de El Buen Fin 2026 en su publicidad, redes sociales y establecimientos, siempre que respeten los lineamientos establecidos.

pueden utilizar la imagen de El Buen Fin 2026 en su publicidad, redes sociales y establecimientos, siempre que respeten los lineamientos establecidos. Mayor visibilidad: tienen la posibilidad de aparecer en el portal oficial de El Buen Fin, donde los consumidores pueden consultar información de los comercios participantes.

tienen la posibilidad de aparecer en el portal oficial de El Buen Fin, donde los consumidores pueden consultar información de los comercios participantes. Participación en el sorteo del SAT: los pequeños comercios que cumplan con los requisitos fiscales y operativos pueden participar en el sorteo organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que contempla un premio mayor de 260 mil pesos.

¡Tu pequeño negocio puede ganar hasta 260 mil pesos en el Sorteo El Buen Fin 2026!



📲 Registra tu pequeño comercio en El Buen Fin a más tardar el 12 de noviembre: https://t.co/Zt2Pb3Ymgh



📋 Bases y requisitos del sorteo: https://t.co/iVpkiBhEve pic.twitter.com/CYOW9Cel7f — SATMX (@SATMX) November 11, 2026

¿Qué pasa si un negocio no se registra en El Buen Fin 2026?

Los establecimientos que no completen su inscripción deben tener cuidado con el uso del nombre y la identidad gráfica de la campaña, ya que se trata de una marca protegida.

Estas son algunas de las limitaciones que enfrentan:

1. No pueden utilizar el logotipo oficial

El nombre y la imagen de El Buen Fin están protegidos. Los negocios que no estén registrados no pueden utilizar el logotipo en anuncios, lonas, carteles o publicaciones digitales como si fueran establecimientos participantes.

El uso no autorizado puede derivar en sanciones conforme a la legislación aplicable.

2. Quedan fuera de la promoción oficial

Los comercios que no se registren no podrán acceder a los espacios de difusión destinados a los establecimientos participantes en el portal oficial de El Buen Fin.

3. No podrán participar en el sorteo del SAT

Los negocios que no estén inscritos y no cumplan con las condiciones establecidas quedarán fuera del sorteo fiscal de El Buen Fin 2026.

¡Todavía puedes registrar tu negocio!

Si quieres aprovechar los beneficios de esta campaña, recuerda que tienes hasta la medianoche del 12 de noviembre de 2026 para completar tu registro. ¡Regístrate aquí!

El Buen Fin se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

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