Pensión Bienestar: hoy cobran H, I, J y K; ¿qué letras siguen mañana y la próxima semana?

Foto: Cuartoscuro.

El pago de las Pensiones Bienestar continúa este jueves 12 de noviembre para los beneficiarios cuyo apellido comienza con las letras H, I, J y K.

Las dispersiones, correspondientes al bimestre noviembre-diciembre, se realizan del 3 al 27 de noviembre, conforme a la inicial del primer apellido, de acuerdo con el calendario oficial.

Esta semana, el pago de las Pensiones del Bienestar terminará el viernes 13 de noviembre y se reanudará el martes 17, debido a que no hay depósitos durante el fin de semana.

El viernes 13 de noviembre toca el pago a la letra L.

Fechas de pago de las Pensiones del Bienestar en lo que resta de noviembre

Martes 17: M

Miércoles 18: M

Jueves 19: N, Ñ, O

Viernes 20: P, Q

Lunes 23: R

Martes 24: R

Miércoles 25: S

Jueves 26: T, U, V

Viernes: 27: W, X, Y, Z

Con este calendario terminará la entrega de apoyos de las Pensiones del Bienestar, correspondientes a noviembre-diciembre, por lo que serán los últimos pagos del 2026.

Es posible que las dispersiones se reanuden en enero del 2027, conforme al ritmo de depósitos de años anteriores.

¿Cuánto depositan las Pensiones Bienestar?

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 bimestrales

Mujeres bienestar: 3 mil 100

Personas con Discapacidad: 3 mil 300

Apoyo para niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650

Los beneficiarios pueden consultar el calendario completo en el portal de la Secretaría de Bienestar, así como solicitar información a través de la Línea de Bienestar, en el número 800 639 42 64.

De igual forma, ya está disponible la nueva app del Banco de Bienestar, la cual permite realizar transferencias y varias transacciones de forma gratuita.

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