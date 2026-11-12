Conociendo el ‘Endeavour’, el primer transbordador que puede verse en Los Ángeles

El transbordador espacial Endeavour abrirá sus puertas al público este 13 de noviembre de 2026 en el Centro de Ciencias de California, ubicado en la ciudad de Los Ángeles, para que los asistentes experimenten cómo luce su interior y conozcan parte de la historia espacial de la NASA.

Nuestro experto en tecnología, Juan Guevara, visitó las instalaciones del recinto estadounidense. El especialista explicó cómo el público podrá acercarse a esta histórica nave tras el montaje de su nueva sede definitiva.

Una experiencia inmersiva en Los Ángeles

Los organizadores del recinto construyen un espacio especial para mostrar la nave en vivo. De acuerdo con Juan Guevara, los visitantes podrán subirse al transbordador Endeavour, observarlo de cerca y sentir cómo es estar dentro de él.

Esta emblemática aeronave cumplió múltiples misiones para la NASA durante su etapa operativa. La nave transportó víveres e instrumentos científicos hacia la Estación Espacial Internacional en diversas ocasiones.

El simulador y otras atracciones del museo

El Centro de Ciencias de California cuenta con un simulador del transbordador Endeavour que llamó la atención de nuestro especialista. Juan Guevara destacó que este equipo ofrece una experiencia fidedigna sobre el comportamiento de la nave al despegar, navegar en órbita y regresar a la Tierra.

Además de las exhibiciones espaciales, el recinto ofrece películas en formato IMAX y diversas atracciones educativas para toda la familia.

Entrada gratuita para los visitantes

El acceso general al Centro de Ciencias de California es completamente gratuito para todos los asistentes. Este beneficio permite que cualquier persona en Los Ángeles conozca de primera mano el legado de la exploración espacial.

Los interesados en la ciencia y la tecnología tendrán la oportunidad de vivir de cerca la historia del transbordador Endeavour a partir de este viernes.

Y la nave espacial aterrizó, para siempre, en Los Ángeles: el ‘Endeavour’, el primer transbordador en verse en un museo

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