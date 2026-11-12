¡Peligrosa maniobra! Tráiler intenta rebasar a otro en Mexicali y casi chocan

Un tráiler de doble remolque se le cerró a otra unidad de carga. Foto: Cuartoscuro

Una peligrosa maniobra entre dos conductores de transporte de carga quedó registrada por una cámara vehicular en el Libramiento de Mexicali, Baja California, donde un tráiler de doble remolque aparentemente intentó impedir que otra unidad lo rebasara. El incidente, difundido en redes sociales, muestra cómo el segundo operador tuvo que realizar un movimiento para evitar una colisión cuando el vehículo que circulaba delante se desplazó hacia su carril.

En la grabación se observa que ambos vehículos circulaban por la vialidad cuando el conductor de un tráiler comenzó a avanzar por el costado izquierdo para superar a la unidad de doble remolque. Sin embargo, cuando estaba por realizar el rebase, el otro camión se movió hacia su trayectoria.

Así fue la maniobra del tráiler captada en video en Mexicali

Las imágenes difundidas en redes sociales, como en la cuenta de X de Kikooman83, muestran al tráiler de doble remolque avanzar a velocidad considerable por el Libramiento de Mexicali. Detrás de él circulaba otra unidad de carga, cuyo conductor decidió utilizar el carril izquierdo para intentar adelantarlo.

Cuando el segundo tráiler se encontraba a un costado, el operador de la primera unidad se desplazó hacia la izquierda y le cerró el paso, lo que redujo el espacio disponible para completar la maniobra.

La cámara instalada en el vehículo que intentaba rebasar registró el momento en que su conductor tuvo que reaccionar para evitar impactarse contra el otro camión.

Después del movimiento, el tráiler de doble remolque continuó su camino y se alejó, mientras el operador que grabó el incidente permaneció detrás, consternado por la difícil maniobra que acababa de pasar, luego de que tuviera que frenar intempestivamente, bajo el riesgo de voltearse..

¿El conductor del tráiler provocó la situación a propósito?

La secuencia difundida en redes sociales muestra que el tráiler de doble remolque se desplazó hacia el carril por el que circulaba la otra unidad justo cuando intentaba rebasarlo.

Por la forma en que ocurrió el movimiento, usuarios de redes sociales han señalado que pudo tratarse de una acción intencional para impedir que el otro vehículo pasara. Sin embargo, el video por sí solo no permite confirmar cuál fue la intención del conductor ni las circunstancias previas al incidente. Tampoco se cuenta con información confirmada sobre la identidad de los operadores.

Pero, la grabación volvió a poner atención sobre los riesgos de las maniobras entre vehículos de carga pesada, especialmente cuando se realizan cambios de carril o rebases sin mantener una distancia segura.

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