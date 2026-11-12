Desaparece joven zacatecana en Nuevo Laredo tras contacto en videojuego

Desaparece joven zacatecana en Nuevo Laredo. Foto: Omar Hernández

La Fiscalía del estado investiga la desaparición de Sharon Martínez Muñiz, una joven de 18 años originaria del municipio de Pánuco, Zacatecas, quien desapareció luego de trasladarse hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, para encontrarse con un individuo al que conoció a través del videojuego en línea Free Fire.

Joven zacatecana desaparece en Nuevo Laredo

De acuerdo con los reportes, la joven salió de su lugar de origen el pasado 8 de noviembre con destino a la ciudad fronteriza, motivada por el contacto que sostenía con dicha persona en la plataforma digital.

Registros de las cámaras de videovigilancia de la Central de Autobuses Futura en Nuevo Laredo documentaron el arribo de Sharon Nahomy a la ciudad, captando el momento en que descendió de la unidad de transporte y caminó por los pasillos de la terminal.

Posteriormente, a su salida de las instalaciones, se perdió toda comunicación con ella, desconociéndose hasta el momento su paradero.

Alertan por uso de videojuegos para reclutamiento forzado

Al respecto, el colectivo de búsqueda Luz de Esperanza ha alertado sobre esta herramienta utilizada por el crimen organizado para contactar y reclutar a sus víctimas mediante los videojuegos.

“Con el reclutamiento forzoso que se está viendo, con unas estadísticas innumerables, es en el estado de Jalisco, Michoacán y Zacatecas. (…) Pues lo que le pedimos al Gobierno, ahora sí que más bien, le exigimos, es que regule de forma de una forma certera este dichos videojuegos que están siendo utilizados de una forma masiva por la delincuencia organizada para el reclutamiento“, indicó Marcela Romo, integrante del Colectivo Luz de Esperanza.

Advierten que, mediante falsos vínculos afectivos o propuestas laborales, logran trasladar la conversación fuera de las plataformas de juego y pactar encuentros presenciales.

Además, señalan que quienes operan estas redes facilitan el traslado de las víctimas costeando pasajes de autobús. Una vez que logran interceptar a la persona, proceden a destruir o desechar sus teléfonos móviles y tarjetas SIM con el fin de impedir cualquier rastreo o comunicación con sus familiares.

Familiares de Sharon Nahomy solicitaron el apoyo de autoridades y ciudadanía para su localización.

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