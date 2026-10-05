¡Accidente en Tlaxcala! Combi se impacta contra negocio de motos

Camioneta de transporte público se mete a negocio de motos. Foto: Cuartoscuro

Una camioneta de transporte público chocó contra un automóvil particular y terminó incrustada en un negocio de motocicletas durante la madrugada de este lunes, en la avenida Independencia de Tlaxcala.

¿Cómo ocurrió el accidente en avenida Independencia?

Una unidad de la empresa Flecha Azul circulaba sobre la avenida Independencia en dirección de la zona de la UAT hacia el centro de Tlaxcala.

En ese momento, un automóvil Platina blanco atravesaba la vialidad desde la calle 29. Testigos señalaron que una de las dos unidades habría pasado el semáforo en rojo, aunque serán los peritajes los que determinen cómo ocurrió el accidente y quién fue responsable.

Tras el impacto, la camioneta de transporte público continuó su trayectoria hasta terminar dentro de un establecimiento dedicado a la venta de motocicletas, donde provocó daños materiales.

La unidad de transporte circulaba sin pasajeros, por lo que no se reportaron usuarios afectados.

¡Aparatoso choque en Tlaxcala! 🚗💥 Una unidad de transporte público y un auto particular colisionaron en la Av. Independencia, dejando graves daños materiales. 🚨🚔 Vía: EsImagen Tlaxcala pic.twitter.com/l1UTo7Tcbx — Síntesis Tlaxcala (@TlaxSintesis) October 5, 2026

Atienden a dos adultos mayores tras el choque

Paramédicos de la región acudieron al lugar para valorar a los tripulantes de ambas unidades.

De acuerdo con los primeros reportes, dos adultos mayores fueron atendidos en el sitio. Hasta el momento no se ha informado que alguno de ellos haya presentado lesiones de consideración.

La camioneta de transporte público y el automóvil particular resultaron con daños debido al impacto.

Policía abanderó la zona tras el accidente

Elementos de la Policía Municipal de Tlaxcala y de la Policía Estatal acudieron al lugar para abanderar la zona y realizar las labores correspondientes.

La circulación presentó afectaciones mientras las autoridades esperaban el arribo de las grúas para retirar los vehículos involucrados.

Serán los peritajes correspondientes los que determinen la responsabilidad por el accidente y establezcan las causas que originaron la colisión. Entre las primeras versiones se menciona una posible falta de precaución y exceso de velocidad, aunque estos factores no han sido confirmados oficialmente.

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