Muere senderista al caer de una barranca de 30 metros en Zacatecas

Muere senderista tras caer de barranca. Foto: PC Zacatecas

Un senderista murió este domingo 4 de octubre de 2026 después de caer de una barranca de 30 metros de profundidad en el municipio de Monte Escobedo, en el estado de Zacatecas. Personal de Protección Civil del estado logró rescatar el cuerpo del hombre.

Senderista cae a barranca en Zacatecas

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil de Zacatecas, un hombre que formaba parte de un grupo de personas que realizaba senderismo en el municipio de Monte Escobedo cayó de una barranca este domingo.

Según la dependencia de la entidad, el senderista cayó aparentemente por accidente de una barranca de aproximadamente 30 metros de profundidad, en una zona de difícil acceso.

“De acuerdo con el reporte, un masculino integrante del grupo cayó accidentalmente a una barranca de aproximadamente 30 metros de profundidad, en una zona de difícil acceso de la geografía local”, explicaron los cuerpos de emergencia.

Por esta razón, rescatistas de Protección Civil de Zacatecas se movieron hasta Monte Escobedo para rescatar al hombre, instalando sistemas de cuerdas y equipo de rescate vertical para realizar el descenso de seguridad.

Murió el senderista y autoridades investigan

Reportes de autoridades indican que el senderista falleció tras la caída de la barranca, por lo que los elementos de rescate extrajeron y recuperaron el cuerpo para ponerlo a resguardo de las autoridades correspondientes.

Al respecto, Protección Civil indicó que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas será la encargada de llevar a cabo los peritajes e investigaciones de ley por este accidente.

“Este complejo operativo fue posible gracias al trabajo coordinado entre Protección Civil Municipal de Monte Escobedo, Protección Civil Municipal de Jerez, la Policía Estatal Preventiva, la Policía Municipal y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), quienes quedaron a cargo de los peritajes e investigaciones de ley“, indicaron.

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