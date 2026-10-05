México registra 239 homicidios en última semana de septiembre; Sinaloa encabeza cifras con 27 casos

Foto: Cuartoscuro

Durante la quinta y última semana de septiembre de 2026 y los primeros días de octubre, México registró 239 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Sinaloa encabezó la lista de entidades con más casos reportados, al acumular 27 denuncias por este delito.

Durante el fin de semana, en el país se reportaron 96 homicidios, de los cuales 33 se registraron el viernes 2 de octubre; 38 el sábado 3 y 25 el domingo 4 de octubre.

La SSPC registró 239 asesinatos entre el lunes 28 de septiembre y el domingo 4 de octubre de 2026, lo que representa una disminución de 15.85 % respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 284.

Durante el periodo señalado, el estado que concentró el mayor número de homicidios fue:

Sinaloa: 27

Homicidios por día y estados con más denuncias

28 de septiembre: 29

Sinaloa: 4

Michoacán: 3

Guanajuato: 3

29 de septiembre: 36

Sinaloa: 5

Baja California: 5

Guanajuato: 4

30 de septiembre: 40

Nuevo León: 6

Estado de México: 5

Sinaloa: 4

1 de octubre: 38

Morelos: 5

Guanajuato: 4

Sinaloa: 2

2 de octubre: 33

Estado de México: 5

Guerrero: 5

Sinaloa: 4

3 de octubre: 38

Veracruz: 5

Estado de México: 4

Sinaloa: 4

4 de octubre: 25

Sinaloa: 4

Baja California: 3

Estado de México: 2

Total en la semana: 239

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado aproximadamente 43 mil 433 homicidios dolosos.

¿Cuántos homicidios van en Sinaloa desde la primera licencia de Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo como gobernador de Sinaloa el 1 de mayo de 2026.

La solicitud fue aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa, y después se designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

Posteriormente, Rocha volvió al cargo el viernes 21 de agosto de 2026 para después pedir licencia indefinida nuevamente.

Actualmente, Sinaloa está gobernada por Graciela Domínguez Nava.

Desde la primera licencia de Rubén Rocha Moya, en el estado ha aumentado el número de homicidios, pues en mayo, mes de la salida del gobernador, el estado registró 112 delitos de este tipo, en junio 115, en agosto 113 y en septiembre 114, en comparación con:

Enero, cuando se registraron 99

Febrero, cuando se denunciaron 104

Marzo, cuando se contabilizaron 77

En septiembre de 2026, Sinaloa registró 114 homicidios.

Homicidios en Sinaloa por mes en 2026:

Enero: 99

Febrero: 104

Marzo: 77

Abril: 99

Mayo: 112

Junio: 115

Julio: 99

Agosto: 113

Septiembre: 114

Los cinco estados que concentraron el mayor número de casos de homicidios en septiembre fueron los siguientes:

Edomex: 116

Sinaloa: 114

Guanajuato: 105

Baja California: 84

Chihuahua: 68

Los estados con más homicidios en 2026

De acuerdo con el estudio “La guerra en números”, de TResearch Internacional, en lo que va de 2026, México suma 12 mil 832 homicidios, siendo Guanajuato el estado que registra más con 1,100, seguido por Baja California con 1,066 y Chihuahua con 998.

Guanajuato: 1,100

Baja California: 1,066

Chihuahua: 998

Sinaloa: 994

Estado de México: 832

Guerrero: 706

Morelos: 676

Michoacán: 620

Veracruz: 607

Jalisco: 603

Asimismo, los estados que registraron el menor número de homicidios fueron:

Baja California Sur: 47

Nayarit: 43

Durango: 37

San Luis Potosí: 35

Yucatán: 20

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