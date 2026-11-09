¿Habrá otro reinicio?  James Gunn queda fuera de la presidencia de DC Studios y ya hay un nuevo líder al frente

James Gunn y Peter Safran seguirán colaborando con DC Studios. Foto: AFP

El cineasta James Gunn y el productor Peter Safran dejan sus roles en DC Studios, tras cuatro años al frente del reestructurado universo de superhéroes y en su lugar, Jeremy Latcham asumirá la presidencia y dirección creativa, marcando una nueva etapa bajo la visión de Skydance Motion Picture Group.

La noticia se oficializó a través de un comunicado emitido por Skydance, a través de X, donde se confirmó que Jeremy Latcham asumirá el cargo de presidente y director creativo de DC Studios, asegurando una transición fluida junto a la directiva saliente.

Jeremy Latcham will join Skydance Motion Picture Group as President and Chief Creative Officer, DC Studios.



James Gunn and Peter Safran will step away from their leadership roles after four years transforming DC and resetting the Studio’s foundation.



David Ellison, Chairman and… pic.twitter.com/EpztWEXeC9 — Skydance (@Skydance) November 9, 2026

David Ellison, presidente y CEO, y Ynon Kreiz, Co-CEO de Skydance, expresaron su reconocimiento a la gestión saliente:

“James y Peter iniciaron una nueva era para DC Studios y lo guiaron a través de un periodo de verdadera transformación, restableciendo los cimientos y construyendo una lista de proyectos de los que estamos increíblemente orgullosos. Estamos agradecidos por su pasión, contribuciones y compromiso con esta marca legendaria”, indicaron.

Y también hablaron de la experiencia de Jeremy en quien confían para el nuevo camino de la empresa.

“Jeremy ha sido un socio creativo de larga data para ambos, y tenemos plena confianza en que James y Peter asegurarán una transición fluida y colaborativa (…). Esperamos con interés trabajar con Jeremy para construir la próxima generación de narrativas de DC y para redoblar nuestro compromiso con los fans”.

La carta de despedida de James Gunn: Sueños, hiperenfoque y “cine puro”

Por su parte, James Gunn compartió un extenso y emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales para reflexionar sobre los cuatro años en los que estuvo al frente del estudio.

Gunn calificó la experiencia como “un sueño hecho realidad” que comenzó desde su infancia en Manchester, Missouri, cuando dibujaba sus propios cómics con personajes de la editorial:

“No sabía si quería este trabajo cuando me lo ofrecieron, pero simplemente no podía dejar pasar esta oportunidad única. Me alegro de haber tomado el puesto”, escribió el director, destacando hitos de su gestión como el estreno de “Superman” y “Clayface”, la realización de “Peacemaker” y el desarrollo de “Man of Tomorrow”.

Sin embargo, el cineasta también abrió un espacio de honestidad sobre el desgaste personal y profesional que significó equilibrar la labor ejecutiva con la dirección creativa, así como el impacto directo de su neurodivergencia:

“Mi tiempo en DC Studios ha sido agotador, por decirlo menos. No me gusta la naturaleza a veces corporativa del trabajo… Con lo que más dificultad ha tenido mi hiperenfoque por TDAH ha sido en dividir mi tiempo entre los proyectos que me apasionan increíblemente y los que no tanto, además de todas las cosas que tengo que hacer como director de un estudio”.

¿Qué sigue para James Gunn y el Universo DC?

A pesar de abandonar el cargo ejecutivo para centrarse de lleno en la dirección cinematográfica, Gunn aclaró que su vínculo con los personajes de DC no concluye de forma intempestiva:

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Gunn cerró su mensaje agradeciendo el apoyo incondicional de los fanáticos, la tripulación de los rodajes y su compañero de fórmula, Peter Safran, despidiéndose con un “amor y gratitud” al concluir una de las etapas más comentadas de la industria cinematográfica reciente.

¿Quién es Jeremy Latcham, el nuevo líder creativo de DC Studios?

La llegada de Jeremy Latcham a la presidencia y dirección creativa de DC Studios representa una apuesta estratégica por la experiencia en la producción de superhéroes y cine de gran escala.

Con una destacada trayectoria de más de una década en Hollywood, Latcham es ampliamente reconocido por su rol como ejecutivo y productor en Marvel Studios durante la construcción del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), donde participó en títulos clave como “Iron Man” en 2008), “The Avengers” en 2012, “Guardians of the Galaxy” en 2014 y “Spider-Man: Homecoming” en 2017.

Posteriormente, continuó su carrera en el cine comercial supervisando producciones de alto perfil como “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves” en 2023. Tras años de colaboración estrecha con Skydance y los propios Gunn y Safran, Latcham asume el timón creativo con el objetivo de consolidar la visión a largo plazo del estudio y mantener la fidelidad hacia la comunidad de fanáticos.

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