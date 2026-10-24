Robos a transportistas: 3 mil 646 denuncias en México durante 2026

Robo a transportes en México. Foto: IA | GPT

En México se registraron 3 mil 646 denuncias por robo a transportistas entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con un análisis de TResearch basado en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Las cifras se conocen en el contexto del paro nacional indefinido de transportistas anunciado para el lunes 26 de octubre, con el que el sector busca exigir mayor seguridad en las carreteras y medidas contra las extorsiones.

En cifras:

Hay 414 denuncias por robo a transportista en septiembre de 2026 (−22% anual).

De enero a septiembre suman 3 mil 646, −21% contra el 2025.

El sexenio acumula 11 mil 900, según cifras oficiales.

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Robos a transportistas en México: ¿qué dicen las cifras oficiales?

De acuerdo con el análisis de TResearch, elaborado con información del SESNSP, durante los primeros nueve meses de 2026 se contabilizaron 3 mil 646 denuncias por robo a transportistas en el país.

Tan solo en septiembre se registraron 414 denuncias, lo que equivale a un promedio de casi 14 casos diarios durante ese mes.

Aunque las denuncias muestran una disminución del 21% respecto al mismo periodo de 2025, el delito continúa registrándose en distintas entidades.

Es importante señalar que las cifras corresponden a denuncias presentadas ante las autoridades, por lo que no necesariamente reflejan todos los robos ocurridos.

El anuncio del paro nacional indefinido de transportistas, previsto para comenzar el lunes 26 de octubre, está relacionado con las demandas de seguridad del sector.

Entre las principales exigencias anunciadas se encuentran:

Mayor seguridad en las carreteras del país.

del país. Medidas para frenar las extorsiones contra transportistas.

El paro está anunciado por tiempo indefinido, sin una fecha de conclusión establecida en la información disponible.

¿Disminuyeron los robos a transportistas en 2026?

Según el análisis, las denuncias por robo a transportistas bajaron 21% entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Esta reducción corresponde a los casos denunciados y no incluye una medición específica de las extorsiones contra transportistas.

El registro permite identificar las entidades con más denuncias mientras el sector prepara el paro nacional anunciado para el lunes.

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