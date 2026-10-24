Manuel “Flaco” Ibáñez está hospitalizado; solicitan donadores de sangre para el actor

Manuel “Flaco” Ibáñez está hospitalizado. Foto: Cuartoscuro

Manuel “Flaco” Ibáñez, famoso por su papel de “Jorjais” en la serie “Vecinos”, se encuentra hospitalizado en la Ciudad de México y su familia solicita donadores de sangre tipo O negativo para el actor.

La petición se dio a conocer este viernes 23 de octubre, luego de que varios famosos como el comentarista deportivo Antonio de Valdés, el periodista Joaquín López Dóriga y otros difundieran mensajes solicitando apoyo para el comediante, quien permanece en el Hospital ABC de Santa Fe.

#IMPORTANTE Buscamos donadores de sangre O Negativo para el querido "Flaco" Ibáñez.



Hospital ABC de Santa Fe.



Donar sangre es un acto de amor y solidaridad. @donaenvida pic.twitter.com/fHMPcmdTvo — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 23, 2026

Hija de Manuel “Flaco” Ibáñez aclara su estado de salud

Ante la preocupación que generó la noticia, Daniela Ibáñez, hija del actor, compartió un mensaje en sus historias de Instagram para confirmar que su padre se encuentra hospitalizado y reiteró que si existe la solicitud de donadores.

“Mi papá está en el hospital, está bien, nada más necesitamos donadores O negativo”, explicó la actriz, quien pidió ayuda a sus seguidores para encontrar personas que puedan acudir al Hospital ABC de Santa Fe.

Daniela también señaló que la donación es necesaria para reponer la sangre utilizada y agradeció a quienes puedan colaborar.

“Mi papá está bien. Si lo ven por otra noticia u otros lados, no se angustien”, añadió.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente cuál es la causa de la hospitalización ni se han dado detalles médicos adicionales sobre su atención.

🚨Daniela Ibáñez, hija del actor Manuel “Flaco” Ibáñez, comparte detalles sobre el estado de salud de su padre. pic.twitter.com/yK9muUsvsL — @TVNotasmx (@TVNotasmx) October 23, 2026

¿Qué le pasó anteriormente a Manuel “Flaco” Ibáñez?

En junio de 2026, el actor fue sometido a una cirugía de emergencia después de que le detectaran un aneurisma en la arteria aorta durante unos estudios relacionados con el colon.

En aquella ocasión, Ibáñez habló sobre la intervención y explicó que su recuperación avanzaba favorablemente. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado que su actual hospitalización esté relacionada con aquella operación.

¿Quién es Manuel “Flaco” Ibáñez?

Manuel Ibáñez Martínez es un actor y comediante mexicano nacido el 17 de octubre de 1946 en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca. Con más de cinco décadas de trayectoria en cine, teatro y televisión, es reconocido por sus personajes de comedia.

Antes de consolidarse como actor, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su acercamiento a la actuación ocurrió después de participar en un concurso de poesía oral, que le permitió obtener una beca para estudiar arte dramático en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

Durante las décadas de 1970 y 1980, Ibáñez formó parte del llamado cine de ficheras, un género popular del cine mexicano que combinaba comedia, albures, situaciones de enredos y humor de contenido sexual.

En esa etapa compartió pantalla con figuras como Carmen Salinas, Luis de Alba, Alfonso Zayas, Andrés García, Sasha Montenegro y Rafael Inclán.

Entre las películas en las que participó durante esa época destacan “Los plomeros y las ficheras” (1988), “Llegamos, los fregamos y nos fuimos” (1985) y “El rey de las ficheras” (1989). También formó parte de “Lagunilla, mi barrio” (1981), una comedia ambientada en uno de los barrios tradicionales de la Ciudad de México.

Con el paso de los años, Ibáñez también construyó una carrera en la televisión mexicana, uno de sus personajes más conocidos es Jorge Menéndez, apodado “el Jorjais”, en la serie Vecinos, producción en la que ha participado desde sus primeras temporadas.

Su trabajo en la comedia televisiva también incluye programas como “Nosotros los guapos” y telenovelas como “La mujer del Vendaval” y “Como dice el dicho”.

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