El Salvador despliega tropas en Haití tras desaparición de cuatro militares

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto: AFP

Luego de la desaparición de cuatro militares salvadoreños en Haití, tras la emboscada de una banda criminal, El Salvador desplegó tropas especiales para buscarlos. Los soldados formaban parte de una misión internacional respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El contingente llegó el jueves 22 de octubre a la zona de Plaine du Cul-de-Sac, en las afueras de Puerto Príncipe, para reforzar las operaciones de búsqueda, informó la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).

#Ahora || FUERZA ARMADA SALVADOREÑA YA ESTÁ EN HAITÍ: ASÍ FUE CAPTADA SU LLEGADA. 🪖🇭🇹



Un video muestra el momento en que los militares salvadoreños llegan a territorio haitiano para sumarse a las operaciones de la GSF.



El contingente está integrado por elementos con… pic.twitter.com/om4yIMqFBs — Sivar al Día (@SivarAlDia) October 23, 2026

¿Qué pasó con los cuatro militares salvadoreños en Haití?

Los cuatro soldados de El Salvador desaparecieron el domingo cuando regresaban a su base desde un mercado ubicado en las afueras de Puerto Príncipe.

De acuerdo con Mike Waltz, representante de Estados Unidos ante la ONU, hombres armados atacaron el vehículo blindado en el que viajaban los militares.

Durante la emboscada, los agresores dispararon cientos de proyectiles y utilizaron explosivos contra la unidad.

Waltz informó el lunes ante el Consejo de Seguridad que las autoridades creen que los cuatro militares sobrevivieron al ataque.

La GSF señaló que mantiene operaciones en coordinación con la Policía Nacional de Haití y otros equipos. También pidió a la población mantenerse alejada del área.

Bukele amenaza a pandillas de Haití y exige liberar a militares

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó el miércoles un mensaje en X para exigir la liberación de los cuatro salvadoreños.

El mandatario aclaró que los desaparecidos no eran combatientes, sino técnicos aeronáuticos dedicados principalmente a evacuaciones médicas.

Bukele también lanzó una advertencia a las bandas criminales haitianas:

“No tomen nuestras palabras como amenazas vacías. Ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también”.

El mensaje fue publicado en criollo haitiano.

Pou chèf gang yo ak manm gang yo k ap kenbe kat konpatriyòt nou yo an otaj ann Ayiti:



Mesye nou kidnape yo pa konbatan. Yo se teknisyen nan domèn avyasyon ki fè pati misyon nou ann Ayiti, nan kad yon misyon entènasyonal. Misyon nou an gen sèlman pilòt ak pèsonèl teknik, ki gen… pic.twitter.com/BNKbWTAQQp — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 21, 2026

Violencia en Haití complica operaciones de seguridad

Haití enfrenta una crisis de seguridad marcada por asesinatos, secuestros, violaciones y reclutamiento de menores por parte de grupos armados.

La situación también afecta la vida política del país. A principios de mes, las autoridades aplazaron indefinidamente las elecciones previstas para diciembre.

Haití no celebra elecciones desde 2016 y sigue sin elegir a un sucesor presidencial tras el asesinato de su último mandatario en 2021.

Mientras tanto, la Fuerza de Supresión de Pandillas avanza lentamente en sus operaciones de apoyo a la policía haitiana.

La misión tiene previsto alcanzar los 5 mil 500 efectivos, pero actualmente cuenta con unos 2 mil integrantes aportados por seis países.

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