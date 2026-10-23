¿Qué oculta su sonrisa? Maru Campos habla de Sheinbaum y crecen las interrogantes

El caso Chihuahua sigue generando interrogantes por el operativo en el que participaron agentes estadounidenses, la situación del exfiscal estatal y las declaraciones de la gobernadora Maru Campos sobre la presidenta Claudia Sheinbaum.

En este análisis, Pamela Cerdeira examina la actitud de la mandataria durante sus apariciones públicas, las distintas hipótesis sobre la investigación contra su exfiscal y las posibles implicaciones políticas del caso.

¿Se trata de una disputa política, de una negociación institucional o de una estrategia con otros objetivos?

La sonrisa de Maru Campos durante sus declaraciones se convierte en uno de los elementos centrales de este comentario, que plantea una pregunta: ¿tiene la gobernadora una estrategia que todavía no ha revelado?

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