“El Derecho le dio la razón”: Federico Döring respalda arraigo domiciliario de Ernesto Ruffo

El legislador dijo que ser accionista no te vuelve delincuente. Foto: Cuartoscuro

Federico Döring, vocero de los diputados del PAN, afirmó que “el Derecho le dio la razón” a Ernesto Ruffo Appel, luego de que se le permitiera continuar bajo arraigo domiciliario el proceso que enfrenta. El legislador señaló que ahora el exgobernador deberá demostrar su inocencia.

Döring sostuvo que Ruffo tendrá la oportunidad de acreditar desde su domicilio que su participación en las empresas señaladas no estuvo relacionada directamente con la toma de decisiones ni con operaciones que pudieran haber violado la ley.

Su declaración fue replicada por el blanquiazul a través de su cuenta de X.

¡Un paso importante para Ernesto Ruffo y para la defensa de los derechos en México! ⚖️



Celebramos que un juez haya determinado que pueda continuar su proceso desde su domicilio, cerca de su familia y en condiciones que protejan su salud.



Desde Acción Nacional festejamos esta… — Acción Nacional (@AccionNacional) September 25, 2026

Döring defiende derecho de Ernesto Ruffo a llevar proceso desde casa

El vocero de los diputados del PAN señaló que la decisión representa el reconocimiento de un derecho que, aseguró, siempre tuvo Ruffo.

“Esto se suma al reconocimiento del derecho que siempre tuvo y hoy le asiste de nueva cuenta a Ernesto Ruffo de llevar el proceso del cual se le acusa en arraigo domiciliario”, afirmó.

Döring agregó que Ernesto Ruffo deberá desahogar el proceso y demostrar que su participación como accionista no implicó intervención directa en las decisiones de las empresas.

“Ser accionista de una empresa no te vuelve delincuente”, sostuvo. Añadió que quienes controlaban las importaciones y comercializaciones deberán responder en caso de que se determine que violaron la ley.

Döring califica de “ridículo monumental” combate al huachicol

El diputado también vinculó la situación de Ruffo con otros casos relacionados con el combate al huachicol fiscal y cuestionó la actuación de autoridades federales.

Döring calificó como un “ridículo monumental” lo ocurrido con una planta de combustibles en Guanajuato. Afirmó que el caso no derivó, como se había señalado, en un decomiso histórico de 59 millones de litros de huachicol y aseguró que la planta continúa operando.

El panista atribuyó responsabilidades a Omar García Harfuch y Ernestina Godoy y sostuvo que ambos casos fueron manejados políticamente.

PAN cuestiona información de autoridades de seguridad

Döring afirmó que estos casos fueron utilizados, según su postura, “para manipular la verdad y para distraer la atención” de otros asuntos del país.

Finalmente, cuestionó la información difundida desde el gabinete de seguridad y consideró que debe ser recibida con “un enorme signo de interrogación”.

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