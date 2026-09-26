“La soberanía no se mide en ejércitos”: México destaca estrategia de seguridad ante la ONU

Velasco defendió ante la ONU la soberanía de México. Foto: Melina Ochoa

México defendió ante la Asamblea General de la ONU su postura de cooperación internacional sin subordinación y destacó su estrategia de seguridad y paz. En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller Roberto Velasco afirmó que la soberanía de los países no depende de sus recursos militares.

Desde Nueva York, Estados Unidos, Velasco señaló que la cooperación internacional debe basarse en la responsabilidad compartida, el respeto y la confianza mutua.

México defiende soberanía y cooperación internacional

Durante su intervención, el secretario de Relaciones Exteriores afirmó que México cree en la igualdad jurídica entre los Estados.

“La soberanía no se mide en ejércitos ni en recursos materiales: todas las naciones, todos los pueblos valen lo mismo ante el derecho”.

El canciller agregó que México puede mantener una relación cercana con sus socios internacionales y, al mismo tiempo, defender su soberanía.

“México ha demostrado que un país puede cooperar estrecha y respetuosamente con sus socios y al mismo tiempo hacer valer su soberanía plenamente”.

Seguridad de México: atención a causas y cero impunidad

Velasco también destacó ante la ONU la Estrategia Nacional de Seguridad de México, que, dijo, está enfocada en atender las causas sociales, especialmente entre los jóvenes, además de mantener una política de cero impunidad.

El canciller señaló una reducción de 51% en los homicidios dolosos durante 22 meses.

“Este hito no se alcanzó con la lógica de la guerra, ni renunciando a los derechos humanos ni haciendo de la fuerza la única respuesta”.

También sostuvo que los avances en seguridad distinguen a México en el escenario internacional y remarcó:

“La paz no se decreta ni se impone; se construye con justicia social”.

México reitera postura sobre Palestina y Cuba

Sobre el conflicto en Medio Oriente reiteró el apoyo a la solución de dos Estados y reconocimiento a Palestina. También ratificó la solidaridad con Cuba y el envío de ayuda humanitaria.

Finalmente, el canciller respaldó la renovación de la Secretaría General de la ONU y señaló que “también en las Naciones Unidas, es tiempo de mujeres”.

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