Concanaco hace frente al “cobro de piso”; va por pacto nacional contra la extorsión

Presidente de Concanaco urgió a poner un alto a abusos. Foto: Cuartoscuro

Ante las afectaciones por la extorsión y la corrupción que enfrenta el sector productivo, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) convocó a la firma de un pacto nacional llamado “Compromiso de la Revolución de las Consciencias”.

Durante su participación en la Cumbre Empresarial CANACO CDMX, el presidente del organismo, Octavio de la Torre, llamó a poner un alto a los abusos contra los negocios familiares, bajo una premisa: que ningún comerciante tenga que entregar al crimen parte de lo que gana.

“Convocamos a las cámaras empresariales, a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia, pero principalmente a los negocios familiares, autoridades y ciudadanía a asumir este compromiso común contra la extorsión y la corrupción”, señaló el dirigente.

Concanaco convoca a pacto nacional contra la extorsión

De la Torre de Stéffano explicó que el objetivo es transformar las condiciones que enfrentan los comerciantes y sumar a distintos sectores de la sociedad a un frente común. Para ello, anunció que el próximo 20 de noviembre, a las 10:00 horas (tiempo de la Ciudad de México), se firmará el compromiso desde Tijuana.

“El resultado se tiene que medir el día que un comerciante pueda denunciar sin miedo, reciba respaldo y vuelva a abrir su negocio con tranquilidad. Quiero convocarlos a todos ustedes a que el próximo 20 de noviembre, a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, desde Tijuana estaremos firmando el compromiso de la revolución de las conciencias; es tarea de todos y de todas”, apuntó.

El presidente de Concanaco también señaló que cada sector deberá asumir responsabilidades para que el pacto tenga resultados. A las autoridades les corresponderá investigar los casos y proteger a quienes denuncien.

En ese sentido, mencionó que la colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de su unidad especializada, ha permitido presentar denuncias anónimas y reducir el temor de acudir ante las autoridades.

Sobre la participación del sector privado y la ciudadanía, De la Torre destacó la importancia de orientar y acompañar a quienes sean víctimas, además de dejar de normalizar los pagos ilegales para poder trabajar.

“A nosotros nos corresponde orientar, acompañar y dar seguimiento. A la sociedad, a ustedes, nos toca dejar de ver como normal que alguien tenga que pagar para que lo dejen trabajar”, expresó.

El llamado se realizó durante la inauguración de la Cumbre Empresarial CANACO CDMX, celebrada en Expo Reforma.

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