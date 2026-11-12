Asesinan a Eduardo Valdovinos, aspirante de Morena en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Asesinan a aspirante de Morena en Michoacán. Foto: César Cabrera

Eduardo Valdovinos, empresario y aspirante de Morena a la coordinación municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles, luego de participar en un evento público.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió al término de una cabalgata en la tenencia de Buenos Aires, donde el también empresario habría sido agredido con armas de fuego.

Los informes preliminares indican que recibió impactos de bala en la cabeza y perdió la vida en el lugar.

¿Qué se sabe del asesinato de Eduardo Valdovinos?

Tras el reporte de la agresión, elementos de Seguridad Pública municipal acudieron al sitio para atender la emergencia y resguardar la zona.

Asimismo, se informó que los escoltas que acompañaban al aspirante de Morena quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha establecido el móvil del homicidio.

¿Eduardo Valdovinos había recibido amenazas?

Por ahora, se desconoce si el empresario había recibido amenazas relacionadas con su actividad política o empresarial.

Las circunstancias del ataque y los posibles motivos del asesinato permanecen sin esclarecerse, a la espera de información oficial de las autoridades.

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