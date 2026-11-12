Papa León XIV llega a Perú; lo reciben con flores, cantos y multitudes

Papa León XIV llega a Perú. Foto: Reuters

El Papa León XIV llegó a Perú, donde fue recibido entre flores, cantos y muestras de afecto, en un regreso especialmente significativo para el primer ciudadano peruano en dirigir la Iglesia católica.

Highlights from Pope Leo XIV's arrival and welcome ceremony in Lima, Peru – beginning the final leg of his Apostolic Journey to South America. pic.twitter.com/HLHhnN27cd — Vatican News (@VaticanNews) November 12, 2026

El pontífice aterrizó en la ciudad portuaria de Callao, después de concluir una visita a Argentina que reunió a seis millones de personas en tres días, de acuerdo con las cifras reportadas durante su gira por Sudamérica.

La presidenta peruana, Keiko Fujimori, lo recibió en la pista de aterrizaje, mientras decenas de personas se acercaban a las vallas para fotografiarlo. Algunos niños portaban camisetas con la frase: “El Papa regresa a casa”.

¡Bienvenido nuevamente a casa, Santo Padre!



El Perú lo recibe con el corazón abierto, con mucho cariño y una inmensa alegría. Lo hemos extrañado y hoy nos llena de emoción tenerlo nuevamente con nosotros. pic.twitter.com/1LL2rVJ4mG — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 11, 2026

Papa León visitará Chiclayo, donde fue obispo

Perú representa la última y más personal parada del recorrido de 12 días del pontífice por América del Sur, que también incluyó Uruguay y concluirá el 17 de noviembre.

Unos 3 millones de personas tomaron las calles de Lima para dar la bienvenida al #PapaLeónXIV.

Desde el aeropuerto de Callao hasta el centro, la multitud llenó balcones y tejados. El Pontífice se emocionó al cantar el himno peruano. https://t.co/RqdkKBKI4w pic.twitter.com/f2S3powDUK — Vatican News (@vaticannews_es) November 12, 2026

El Papa León XIV, nacido en Chicago y con doble nacionalidad estadounidense y peruana, permanecerá tres días en Chiclayo, ciudad del norte del país donde se desempeñó como obispo entre 2015 y 2023.

La bienvenida se preparó con distintos homenajes: una estatua de 14 metros con la imagen del Papa fue instalada en un parque costero. En Lima, una pantalla gigante transmitió el aterrizaje y provocó celebraciones en la plaza principal.

‼️Kilómetros de calles abarrotadas de gente para recibir a León XIV en Lima



Miles de personas han salido a saludar al papa durante su recorrido desde el aeropuerto hasta el Palacio de Gobierno pic.twitter.com/xe7t87SDsg — ROME REPORTS (@romereportsesp) November 11, 2026

Desde el aeropuerto, León se trasladaría al palacio presidencial para reunirse con Keiko Fujimori, quien asumió la presidencia este año.

El encuentro ocurre en un contexto político marcado por el legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó de 1990 a 2000 y fue condenado por violaciones a los derechos humanos.

El Papa León XIV, entonces obispo Robert Prevost, criticó el indulto concedido a Alberto Fujimori en 2017 y consideró que debía pedir perdón a las víctimas para lograr una reconciliación genuina.

Argentina despidió al pontífice con una multitudinaria misa

Antes de viajar a Perú, el Papa León XIV celebró una misa al aire libre en Luján, Argentina, donde miles de peregrinos se reunieron para despedirlo.

Durante su sermón pidió protección para Argentina y llamó a recibir a las personas más necesitadas, entre ellas pobres, migrantes, enfermos y presos.

Su visita también incluyó un recorrido por una penitenciaría de Buenos Aires, en una muestra de su defensa de grupos vulnerables.

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