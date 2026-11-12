“Atrápelo quien pueda”, cinta para darse una segunda oportunidad en el amor

Jaime Camil y Ricardo Polanco en “Atrápelo quien pueda”. Foto: Alberto Estrada

Jaime Camil regresa al cine con la comedia romántica “Atrápelo quien pueda”, donde personifica a Diego, un viudo que vuelve al mundo de las citas gracias a que su hija Marina, interpretada por Isabella Arroyo, se encarga de impulsar a su papá para que se dé una nueva oportunidad en el amor. Esta llega con Lucía, encarnada por Natalia Téllez.

“Las segundas oportunidades del amor. Un hombre que a lo mejor no se da la oportunidad porque quiere estabilidad y bienestar para su hija y precisamente su hija es quien lo impulsa y le dice: ‘No, mano, yo estoy bien, tú date y busca el amor, que yo no tengo problema con eso’”, recordó el intérprete, quien considera que esto también hace que el público reflexione sobre esa situación.

En ese mismo sentido coincidió Ricardo Polanco, quien también participa en la cinta. El actor mencionó que la diversidad de los personajes permite que el público “se pueda identificar”, pero también destacó que es una película muy lúdica, que al mismo tiempo puede sacar una lágrima y una carcajada. Además, espera que el público la disfrute tanto como ellos disfrutaron hacerla.

Jaime Camil aseguró que esta historia tiene materia, “carnita”, porque el director Alfonso Pineda se encarga de construir personas con diferentes capas, lo que hace “que los personajes no se queden en la superficialidad que usualmente se ve en las comedias románticas”.

“México tiene una industria cinematográfica muy poderosa donde hay todo tipo de géneros: protesta, cultural, social, comedia, comedia romántica y eso hace que la industria sea muy fuerte y poderosa y eso me encanta de México”, expresó.

Natalia Téllez e Isabella Arroyo hablan del filme

Actrices Natalia Téllez e Isabella Arroyo. Foto: Alberto Estrada

Por su parte, Natalia Téllez recordó que algo que le atrajo del guion fue lo “enternecedor” que es el personaje de Camil, porque difícilmente en México se plantea un personaje conectado con la ternura y el cuidado. Para ella, es muy bello “subrayar eso en los personajes masculinos, que no es tan común”.

Justamente, el amor entre padre e hija, dijo Téllez, es vital en la historia, pero también permite ampliar la red de afectos de Diego y sacarlo de su eterno duelo, pues puede ser peligroso cuando se prolonga. “Esta película habla de esas segundas oportunidades del amor, de la familia y también de lo absurdo que es buscar el amor en apps de citas”.

El mismo caso le ocurrió a quien hace de “cupido”, Isabella Arroyo, la joven actriz que dijo haberse enamorado de su personaje y de la historia, que aborda varios temas como el duelo y el amor. Además, contó que, en la vida real, la película también unió a dos de sus amigos, así que ese papel ya estaba destinado para ella.

“Estoy muy abierta para que las personas se den una segunda oportunidad. Obviamente es muy difícil el tema del duelo y es algo que en la peli se nota mucho y es difícil, pero creo que cuando te rodeas de personas correctas para ti, buenas, te ayudan a manejarlo muy bien”, enfatizó.

La película “Atrápelo quien pueda” llega a los cines este 12 de noviembre.

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