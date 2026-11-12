Somos interpone queja contra Sheinbaum; piden a INE medidas cautelares

Somos interpuso queja contra Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

El partido Somos interpuso una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la presidenta Claudia Sheinbaum y otros funcionarios federales, a quienes señala de intervenir en el proceso electoral mediante pronunciamientos públicos.

Carlos Ferrer, director jurídico de Somos, anunció que el partido solicitó medidas cautelares para que las autoridades electorales analicen el caso y ordenen a los servidores públicos abstenerse de realizar declaraciones sobre la contienda.

“Vamos a solicitar, en esta queja, el dictado de medidas cautelares para que el INE analice el caso y ordene que se abstengan en lo subsecuente de meterse en el proceso electoral”, Carlos Ferrer, director jurídico de Somos

Somos acusa falta de equidad en el proceso electoral

Carlos Ferrer afirmó que la presidenta ha abordado temas electorales en al menos tres conferencias matutinas y que a estos pronunciamientos se sumaron al menos 12 gobernadores y una secretaria de Estado.

“Por lo menos en tres ocasiones en las conferencias matutinas, seguido de por lo menos 12 personas gobernadoras y una secretaria de Estado, esto constituye una violación clara al Artículo 134 que pega a la equidad en la contienda”, Carlos Ferrer, director jurídico de Somos

El representante jurídico señaló que la queja busca que el INE revise las declaraciones y determine si corresponde ordenar medidas para evitar nuevas intervenciones de funcionarios en el proceso.

Ferrer también afirmó que la presidenta volvió a abordar temas electorales durante su conferencia matutina.

“Hoy de nueva cuenta la presidenta de la República aborda temas electorales”, Carlos Ferrer, director jurídico de Somos

Partido pide que funcionarios se abstengan de intervenir

Dirigentes de Somos acudieron a la Oficialía de Partes del INE para presentar formalmente el recurso, en el que describieron las declaraciones como parte de una campaña que, desde su perspectiva, propicia una elección de Estado.

Emilio Álvarez Icaza, representante de Somos ante el INE, pidió a los funcionarios mantenerse al margen de la contienda.

Álvarez Icaza también sostuvo que en los últimos días han observado una campaña que, según dijo, genera condiciones de inequidad y no garantiza el voto libre y secreto.

“Saquen las manos de las elecciones… En últimos días hemos visto una campaña que propicia una elección de Estado con inequidad y con condiciones que no garantizan el voto libre y secreto”, Emilio Álvarez Icaza, representante Somos ante el INE

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.