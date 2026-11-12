¿Vas a comprar GTA VI? Estos son los seis datos que debes conocer antes de adquirirlo

GTA VI se encuentra muy cerca de ser lanzado oficialmente. Foto: AFP

Grand Theft Auto VI más conocido como GTA VI llegará el próximo 19 de noviembre de 2026 a las consolas más potentes de la industria de los videojuegos y tendrá una novedad para los usuarios de Xbox, pero antes de adquirirlo, en Unotv.com te decimos seis datos que debes conocer.

Quienes esperan el nuevo videojuego de Rockstar Games, protagonizado por Jason y Lucía y ambientado en el estado ficticio de Leonida, podrían recibir grandes noticias.

Grand Theft Auto VI pre-loading is now available for everyone who has pre-ordered.



If you still have yet to pre-order, now’s the time to make sure you're prepared for November 19: https://t.co/LUoPLobocD pic.twitter.com/TLtJUSFBwN — Rockstar Games (@RockstarGames) November 10, 2026

¿Cuándo sale GTA VI y en qué consolas estará disponible?

El lanzamiento de GTA VI está programado para el 19 de noviembre de 2026. De manera nativa, el videojuego estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Por el momento, Rockstar no ha anunciado una versión para PC, por lo que quienes quieran jugarlo desde una computadora tendrán que esperar a que la compañía confirme si llegará a esa plataforma.

GTA VI también llegará a Xbox One mediante la nube

¡Grand Theft Auto VI llegará a XBOX Cloud Gaming desde el día de su lanzamiento! A partir del 19 de noviembre a la 1:00 a. m. ET, podrás jugarlo por streaming en XBOX One y XBOX Series X|S.



Para disfrutar de la experiencia con la máxima fidelidad visual, juégalo de forma nativa… pic.twitter.com/1FLggUYWlP — XBOX México (@XBOXMexico) November 10, 2026

Una de las noticias más recientes es que GTA VI podrá jugarse desde el primer día en Xbox One a través de Xbox Cloud Gaming, el servicio de videojuegos por streaming de Microsoft.

De acuerdo con el anuncio de Xbox México, la transmisión comenzará el 19 de noviembre a la 1:00 a. m., tiempo del este de Estados Unidos. También estará disponible mediante streaming en Xbox Series X|S.

Sin embargo, para disfrutarlo con la máxima fidelidad visual, Xbox recomienda jugarlo de manera nativa en Series X|S. La versión transmitida desde la nube utilizará la configuración gráfica de Xbox Series S.

La compañía también aclaró que el videojuego deberá comprarse por separado y que la disponibilidad del servicio, las opciones de compra y los dispositivos compatibles pueden variar según el mercado.

¿Cuánto cuesta GTA VI?

El precio depende de la plataforma y la edición que se elija, pues en la tienda oficial de PlayStation para México, la Edición Estándar aparece alrededor de mil 378 pesos, mientras que la Ultimate Edition se ofrece en mil 723 pesos.

En el caso de Xbox, GTA VI tiene un precio de mil 499 pesos en su Edición Estándar, mientras que la Ultimate Edition cuesta mil 879 pesos en Xbox Store.

La diferencia entre ambas versiones es de 380 pesos. Los jugadores que compren la edición estándar también podrán adquirir por separado la mejora a Ultimate Edition.

¿Qué diferencias hay entre la edición Estándar y la Ultimate?

La Edición Estándar incluye el videojuego. En cambio, la Ultimate Edition incorpora contenido adicional, como vehículos, armas, vestimenta y otros elementos para Jason y Lucía.

La edición más completa también ofrece acceso a establecimientos y actividades adicionales dentro del juego. Por ello, antes de comprar, conviene revisar qué incluye cada versión y si vale la pena pagar la diferencia.

¿Cuánto espacio necesitas para instalarlo?

Antes de comprarlo, revisa el almacenamiento disponible en tu consola. Se ha reportado que GTA VI puede requerir cerca de 212 GB de espacio, por lo que será necesario contar con suficiente memoria libre para descargar e instalar el videojuego.

Este dato debe verificarse en los requisitos oficiales de la plataforma antes de realizar la compra.

¿Se podrá jugar en línea desde el lanzamiento?

Rockstar presenta GTA VI como una experiencia para un jugador, con Jason y Lucía como protagonistas. La compañía no ha confirmado, hasta ahora, una fecha ni detalles sobre una modalidad multijugador o una nueva versión de GTA Online.

Por eso, si tu interés principal es jugar en línea con otras personas, conviene esperar a que Rockstar comparta información oficial sobre sus planes.

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