Familia de Valentín Elizalde se deslinda de la serie “Valentín: La Muerte del Gallo de Oro”

Familia de Valentín Elizalde habla sobre la serie Foto: Cuartoscuro

La familia del cantante Valentín Elizalde emitió un comunicado deslindándose de la producción del documental “Valentín: La Muerte del Gallo de Oro”, ante su inminente estreno este 12 de noviembre de 2026.

“Para nosotros, Valentín siempre será mucho más que las circunstancias de su partida. Fue un hijo, un padre, un hermano y un artista que dejó una huella imborrable en la música mexicana”, se puede leer.

Dicho material, que llega a la plataforma de HBO Max este jueves, aborda la muerte del cantante a casi 20 años del asesinato que conmocionó al regional mexicano.

¿Qué dijo la familia de Valentín Elizalde sobre la serie?

A través de redes sociales, la mamá del cantante, Camila Valencia; su hija Valentina Elizalde; y sus hermanos Jesús “El Flaco”, Joel y Francisco “El Gallo” Elizalde, explicaron que diversos medios se han comunicado con ellos por la producción de HBO.

“Al respecto, queremos aclarar que no participamos en la realización de dichas producciones y, al no haber revisado su contenido, preferimos no emitir opinión sobre ellas”, señalaron.

Asimismo, explicaron que ellos se encuentran trabajando en el proyecto conocido como “La Dinastía Elizalde Continúa”, buscando mantener vigente el legado musical del cantante.

“A 20 años de su ausencia, creemos que el mejor homenaje que podemos rendirle a Valentín no es recordar cómo se fue, sino celebrar todo lo que logró” se puede leer.

¿De qué trata la serie de Valentín Elizalde en HBO Max?

Según la información de la plataforma de entretenimiento, “Valentín: La Muerte del Gallo de Oro” es una serie documental de tres episodios que reconstruye las últimas horas del cantante y examina las diferentes teorías que han surgido alrededor de su asesinato.

La producción cuenta con la participación de Fausto “Tano” Castro Elizalde, primo del cantante y único sobreviviente del ataque; Gabriela Sabag, su exesposa; Gabriela Elizalde, su hija; y Héctor López, quien fue su mánager.

También aparecen el cantante Carín León, el compositor Alejandro Lira y las periodistas Mónica Noguera y Tere Aguilera, quienes ofrecen distintas perspectivas sobre la vida y muerte del intérprete.

La serie documental es una producción original de HBO, dirigida por Ida Cuéllar, con la participación de Sula Entertainment y Lemon Studios.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento