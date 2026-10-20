Neto Peña vuelve a su esencia musical: “Mi corazón rapero lo necesitaba”

Neto Peña regresa al sonido del rap Foto: Cuartoscuro

Después de experimentar con diferentes ritmos como el pop, Neto Peña regresa a su esencia musical, el rap, un género que lo llevó a convertirse en uno de sus referentes en México y al que confiesa que necesitaba volver.

El cantante originario de Guadalajara se encuentra presentando los primeros temas de su nuevo EP, el cual saldrá completo el 26 de noviembre, por lo que platicó con Unotv.com sobre esta nueva etapa de su carrera, su evolución artística y los aprendizajes que le dejó experimentar con otros sonidos.

Neto Peña regresa a su sonido original

El cantante llegó con una gran sonrisa y un café frío para presentarnos sus nuevos temas, llenos de rimas que de inmediato te transportan a una esencia que podríamos describir como “vieja escuela”, un sonido que Neto asegura que su corazón rapero necesitaba.

Después de experimentar con otros géneros y artistas, el cantante decidió regresar a los ritmos del hip-hop, aunque reconoce que este período le permitió explorar otras facetas de su música y llegar a nuevos públicos.

“Al final aprendí mucho en este camino, un proceso de como que hartarme un poquito, entonces, experimentar con otras cosas, sacarme esa espinita de: ‘Ah, mira, sí puedo hacer todo esto y esto’. También ganas otro tipo de público cantando, experimentando con tu música”, mencionó.

Para Neto, uno de los aprendizajes más importantes de este periodo fue entender que experimentar con otros sonidos no significa dejar de ser fiel a su público, una comunidad que lo ha acompañado desde sus primeros años en la música.

“Entonces, la gente lo resiente también, ¿no? O sea, como echar a perder todo tu trabajo, todo lo que te costó tener un público, una comunidad y así”. comentó

La evolución del rap mexicano

El rap en México es un género que ha tenido un crecimiento importante y que ha llegado a escenarios que incluso Neto pensaba que nunca ocuparía, pues recuerda una época en la que presentarse ante 100 personas era una de las mayores aspiraciones de los artistas.

“Entonces, uno no decía: ‘Ah, un día voy a cantar en el Vive Latino o en el Pa’l Norte’. No era posible, pues no era algo que ya había sucedido antes”, agregó.

Sin embargo, para Neto la evolución del rap no se limita al crecimiento del género, pues también ha vivido una transformación personal y profesional que considera que se refleja en su nuevo material.

El cantante reconoce que sus primeras canciones fueron creadas durante una etapa marcada por los vicios y las fiestas, algo que asegura que ha cambiado y que ahora le permite estar más presente durante su proceso creativo.

“Sí, se siente así, obviamente, y la gente comenta: ‘Ah, por fin regresó el Neto, ese es el Neto que queríamos’. Entiendo a qué se refieren, pero sí sé que hay una evolución, además en las melodías, en el delivery también, ¿sabes? Porque antes, cuando yo hacía mis primeras canciones, todavía andaba metido en vicios, en fiesta y así, ahorita ya no. Entonces, mi mente está presente al hacer mi música, al escribirla, al grabarla, al producirla también”, profundizó el artista.

El aprender de otros artistas

Este EP de cinco canciones contiene dos colaboraciones con artistas de diferentes generaciones, Tren Lokote y Tornillo, a quienes Neto identifica con la “vieja escuela” y la “nueva escuela” del rap.

En el caso de Tren Lokote, el cantante recordó que era uno de los artistas a los que admiraba: “Pues obviamente hay una parte de mí, como una parte humana mía y muy rapera, que fui fan, fui muy fan del Tren Lokote. Entonces, esta rola para mí es como: ‘Órale’, pues te acuerdas que lo veías y era como, no sé, pues es como cumplir estos sueños, estas metas”.

Por otra parte, su colaboración con Tornillo representó una experiencia diferente, pues aunque seguía su carrera desde sus comienzos, no había tenido la oportunidad de conocerlo personalmente.

“Es diferente, pero también desde que salió yo siempre seguí su carrera y era como que: ‘Ah, qué chido’. Pero te haces una idea de las personas porque yo no lo conocía”. menciona.

Para el cantante, las colaboraciones no se tratan únicamente de grabar canciones, sino de vivir experiencias y conocer a los artistas con los que trabaja, siendo estos encuentros una de las partes que más disfruta de su profesión.

¿Querían rap?

El rapero lanzará su nuevo EP el 26 de noviembre y planea realizar una gira de firmas para posteriormente, en 2027, presentar estas canciones en vivo, en un espectáculo con el que busca demostrar que un concierto de rap puede ofrecer mucho más que un artista frente a un micrófono.

“Entonces, para que si creían que el show de un rapero era nomás él con un micrófono, están equivocados”, finalizó.

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