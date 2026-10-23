Poncho de Nigris denuncia filtración de fotos íntimas y lanza advertencia: ¿lo protege la Ley Olimpia?

Poncho de Nigris denunció sus fotos íntimas en redes | Foto: Getty Images

Poncho de Nigris, creador de contenido mexicano, denunció este jueves la filtración de sus fotos íntimas a través de redes sociales, anunciando acciones legales contra los culpables de compartir las imágenes.

México cuenta con la llamada Ley Olimpia, un conjunto de reformas legislativas que buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.

Poncho de Nigris denuncia que filtraron sus fotos desnudo en un spa

El también empresario regiomontano compartió un post de X (antes Twitter) en el que denunció la circulación de “unas fotos mías desnudo“, adelantando una respuesta en reacción.

“Voy a llegar a las últimas consecuencias con el que las filtro”. Poncho de Nigris

Andan circulando unas fotos mías desnudo. Voy a llegar a las últimas consecuencias con el que las filtro.



No se vale que hagan ese tipo de cosas. Estaba en un spa y al parecer tomaron esas fotos. Vamos a llegar con los que las filtraron. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) October 22, 2026

Poncho de Nigris también expresó: “No se vale que hagan ese tipo de cosas. Estaba en un spa y al parecer tomaron esas fotos. Vamos a llegar con los que las filtraron“.

¿La “Ley Olimpia” protege a Poncho de Nigris?

La denominada “Ley Olimpia” establece que difundir contenidos íntimos en Internet sin consentimiento es un delito y, aunque se trató de un conjunto de reformas reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, no protege solo a mujeres.

“La Ley Olimpia aplica para todas las personas”. Gobierno de México

La “Ley Olimpia” contempla sanciones de tres a seis años de prisión y multas que van de 500 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes difundan el contenido íntima de otras personas.

Cabe destacar que este conjunto de reformas tipifican delitos que atentan contra la intimidad sexual de hombres y mujeres, incluyendo:

Videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados (IA) de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento o mediante engaño.

Exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento, mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico.

Fuente: Ley Olimpia

La “Ley Olimpia” se conoce de esta manera gracias a su impulsora, la activista Olimpia Corral Melo quien, después de ser víctima de la difusión de un video íntimo sin su consentimiento, se ha dedicado a promover proyectos que reglan la violencia digital en los congresos estatales.

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