Transportistas anuncian paro nacional indefinido a partir del lunes; exigen seguridad en carreteras

Anuncian paro nacional de transportistas. Foto: Cuartoscuro

Organizaciones del autotransporte de carga anunciaron un paro nacional por tiempo indefinido a partir del lunes 26 de octubre de 2026, para exigir medidas contra la inseguridad en carreteras, los robos de camiones, las extorsiones y las presiones económicas que enfrenta el sector.

La convocatoria fue respaldada por agrupaciones como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), la Federación Mexicana de Transportistas (FEMATRAC), la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (INDECO).

Augusto Ramos Melo, presidente nacional de CANACAR, señaló que los transportistas buscan respuestas concretas a los problemas que afectan la operación de las empresas y la seguridad de sus conductores.

“No queremos detener a México. Queremos que México nos escuche”, es el mensaje que acompaña la convocatoria.

#ElAutotransporteNoAguantaMás

Autotransportistas de carga de México anuncian PARO NACIONAL desde el próximo lunes y por tiempo indefinido ante la inseguridad, extorsiones y presión económica, entre otras problemáticas que complican su operación diaria.

No queremos detener a… pic.twitter.com/i18mcSbTDR — CANACAR (@canacarmexico) October 23, 2026

¿Por qué habrá paro nacional de transportistas?

Entre las principales inconformidades del sector se encuentran los asaltos y robos de unidades, las extorsiones, el cobro de piso y los riesgos que enfrentan los operadores durante sus recorridos por las carreteras del país.

Los transportistas también señalan el deterioro de las vías de comunicación, las detenciones que consideran injustificadas y el incremento de los costos de operación.

Otra de sus demandas está relacionada con los cambios a los estímulos fiscales por el pago de peajes contemplados en el Paquete Económico de 2027. CANACAR ha solicitado revisar las condiciones para acceder a este beneficio, al considerar que las modificaciones pueden afectar la liquidez de las empresas.

Las organizaciones buscan que las autoridades federales atiendan sus demandas y establezcan medidas que permitan mejorar las condiciones de seguridad y operación del autotransporte de carga.

🚨🚛 AUTOTRANSPORTE ANUNCIA PARO NACIONAL DESDE EL LUNES



Augusto Ramos Melo, presidente de CANACAR, informó que los camiones dejarían de circular por las carreteras del país. El sector anticipa más medidas.#ParoNacional #CANACAR #Autotransporte pic.twitter.com/OvfbHJUyAB — Info-Transportes (@InfoTransportes) October 23, 2026

Más de 80 empresas se unen a las protestas en Sonora

En Sonora, alrededor de 80 empresas transportistas afiliadas a CANACAR anunciaron su participación en las movilizaciones previstas para el lunes 26 de octubre.

Guillermo Valdez Barrón, delegado de CANACAR en la entidad, informó que las protestas comenzarán a las 9:00 horas y contemplan la participación de flotillas de unidades en los principales accesos de Hermosillo y en otros municipios.

“A partir del lunes inicia la manifestación y lo vamos hacer en las principales entradas de la ciudad de Hermosillo, en algunos municipios, estamos convocando a los transportistas, socios y agremiados de las cámaras para que en cada municipio se vea la manifestación, igual esto va ser a nivel nacional”, declaró.

Entre las exigencias de los transportistas sonorenses se encuentran mejorar la seguridad carretera, atender el deterioro de las vías y ampliar la cobertura de los seguros de las autopistas para que los permisionarios puedan recibir una compensación cuando sus camiones sean robados.

También solicitan garantías para los conductores y condiciones que permitan mantener la operación de las empresas.

¿Habrá bloqueos carreteros por el paro del 26 de octubre?

La convocatoria contempla movilizaciones a partir del lunes 26 de octubre; sin embargo, los puntos de concentración y el alcance de las posibles afectaciones dependerán de la organización de las agrupaciones participantes.

Hasta el momento, aún no existe una lista nacional confirmada de carreteras que serán bloqueadas. Por ello, se recomienda a los automovilistas y transportistas consultar los avisos de las autoridades y de las organizaciones del sector antes de realizar sus recorridos.

Los representantes del autotransporte sostienen que la movilización busca obtener respuestas a sus demandas de seguridad y condiciones económicas, en un sector fundamental para el traslado de mercancías en México.

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