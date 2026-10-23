Tras anuncio de paro nacional, Segob llama a transportistas a no afectar a ciudadanos y dialogar

Segob llama al diálogo previo al paro de transportistas. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gobernación (Segob) manifestó su disposición para dialogar con las organizaciones de transportistas luego de que anunciaran un paro nacional por tiempo indefinido a partir del lunes 26 de octubre de 2026, en demanda de mayor seguridad en carreteras y mejores condiciones para el sector.

La dependencia reconoció las preocupaciones de los transportistas y señaló que existen canales institucionales para atender sus planteamientos mediante mesas de trabajo con las autoridades competentes de manera en que se evite las afectaciones a la ciudadanía y al traslado de mercancías.

¿Qué dice la Segob ante el paro nacional de transportistas?

Ante las movilizaciones anunciadas, la Secretaría de Gobernación reiteró su disposición para establecer un diálogo con las organizaciones del autotransporte de carga y buscar acuerdos sobre sus demandas atender el diálogo y evitar la afectación a la ciudadanía y al traslado de mercancías.

“Reconocemos sus preocupaciones y reiteramos que existen canales institucionales para atender sus planteamientos y construir acuerdos mediante mesas de trabajo con las autoridades competentes”, señaló la dependencia.

Asimismo, hizo un llamado a privilegiar el diálogo para evitar afectaciones a la población, al tránsito vehicular y al traslado de mercancías.

El posicionamiento ocurre luego de que agrupaciones del sector anunciaran una movilización nacional para exigir respuestas a las problemáticas que enfrentan los operadores y las empresas transportistas.

¿Qué pidió la CANACAR para anunciar el paro nacional?

Organizaciones del autotransporte de carga convocaron a un paro nacional por tiempo indefinido. Entre sus principales demandas se encuentran mayores garantías de seguridad en carreteras, acciones contra el robo de camiones y las extorsiones, así como mejores condiciones económicas para mantener sus operaciones.

#ElAutotransporteNoAguantaMás

Autotransportistas de carga de México anuncian PARO NACIONAL desde el próximo lunes y por tiempo indefinido ante la inseguridad, extorsiones y presión económica, entre otras problemáticas que complican su operación diaria.

No queremos detener a… pic.twitter.com/i18mcSbTDR — CANACAR (@canacarmexico) October 23, 2026

La convocatoria fue respaldada por agrupaciones como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), la Federación Mexicana de Transportistas (FEMATRAC), la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (INDECO).

Augusto Ramos Melo, presidente nacional de CANACAR, señaló que el sector busca respuestas concretas a los problemas que afectan la seguridad de los conductores y la operación de las empresas.

“No queremos detener a México. Queremos que México nos escuche”, es el mensaje que acompaña la convocatoria.

¿Cuándo comenzará el paro de transportistas?

Las organizaciones anunciaron que el paro comenzará el lunes 26 de octubre de 2026 y se mantendrá por tiempo indefinido. Las movilizaciones buscan llamar la atención de las autoridades sobre las condiciones de seguridad y los costos que enfrenta el autotransporte de carga.

Por su parte, la Segob llamó a las agrupaciones a utilizar los canales institucionales para exponer sus demandas y construir acuerdos con las autoridades correspondientes.

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