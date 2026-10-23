Por cuarto día, protestan trabajadores del Poder Judicial en Chilpancingo por acoso laboral y posibles descuentos

Protesta de trabajadores del Poder Judicial de Chilpancingo. Foto: Jesús Dorantes.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación marcharon por cuarto día consecutivo este viernes en la zona sur de Chilpancingo, Guerrero, para denunciar presuntos actos de hostigamiento y acoso laboral, así como posibles represalias por el paro que mantienen desde el martes.

¿Qué denuncian los trabajadores del Poder Judicial en Chilpancingo?

Los inconformes señalaron que existe inconformidad por la decisión del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de declarar el jueves inhábil, pero laborable, lo que podría derivar en descuentos salariales para quienes no acudieron a trabajar.

Lo anterior, ya que los otros órganos judiciales de la capital habían declarado inhábiles las jornadas durante los primeros días de protesta.

Además, indicaron que las movilizaciones también responden a demandas de aumento salarial, movilidad laboral y cambios en los mecanismos de evaluación.

Piden a las autoridades atender sus demandas

Por todo esto, solicitaron al Órgano de Administración Judicial y al Tribunal de Disciplina atender las quejas por presunto acoso laboral presentadas por trabajadores de Guerrero y otras entidades.

Como ejemplo, mencionaron los casos de Morelia, Michoacán, donde un juez fue cambiado tras las protestas de trabajadores, y de Cuernavaca, Morelos, donde personal del Juzgado Octavo de Distrito también se manifestó por presunto acoso laboral.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.