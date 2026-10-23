Trabajadores del IMSS en Zacatecas alistan toma de Centros de Salud y piden respaldo ciudadano 

Protesta en el IMSS Zacatecas Foto: Omar Hernández

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas preparan movilizaciones y la posible toma de instalaciones de diversos centros de salud para exigir un aumento salarial superior al planteado en las negociaciones sindicales.

La propuesta salarial es insuficiente a las peticiones de los trabajadores

Alonso Reveles, enfermero clínico, explicó que los trabajadores consideran insuficiente la propuesta salarial y señaló que, en ocasiones, deben comprar materiales con sus propios recursos para brindar atención a los pacientes.

“Si es muy poco, creemos que nos merecemos más, porque nosotros lo demostramos en nuestro trabajo, nosotros en el hospital damos todo; créanme, compramos muchas veces insumos de nuestra bolsa, para poder atender con mejor calidad a nuestros ”, expresó.

Trabajadores del IMSS en Zacatecas denuncian desabasto de insumos

Además del incremento salarial, los manifestantes señalaron la falta de materiales básicos para la atención médica, entre ellos jeringas y agujas, situación que, afirmaron, afecta directamente a los derechohabientes.

Yadira García, enfermera, describió las dificultades que enfrentan por el desabasto de insumos en las unidades médicas.

“Pues principalmente estamos viviendo mucho desabasto, no hay jeringas… o sea, no hay insumos, no hay jeringas, no hay agujas; eso más que afectarnos a nosotros afecta a los derechohabientes”, indicó.

Los trabajadores también denunciaron presuntas represalias y amenazas contra quienes participan en las movilizaciones. Debido a esta situación, explicaron que un grupo reducido mantiene el plantón por turnos y fuera de sus horarios laborales.

Piden respaldo ciudadano y preparan nuevas movilizaciones

Alonso Reveles hizo un llamado a la población para que respalde las demandas de los empleados del IMSS y destacó el compromiso del personal de enfermería con sus pacientes.

“Considero que también la población debería unirse a nosotros, somos trabajadores del instituto, en mi caso yo soy enfermero, enfermero general clínico y siempre he estado para mis pacientes”, sostuvo.

Mientras continúan las protestas, las oficinas de la delegación sindical del IMSS permanecen tomadas por los manifestantes.

Los inconformes informaron que también se sumarán a las movilizaciones que convoque su dirigencia disidente nacional a finales de octubre.

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