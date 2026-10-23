U2 anuncia un cuarto concierto en CDMX: conoce la fecha y cuándo será la preventa

U2 iniciará su gira “The Greatest Show On Earth World Tour” en 2027. Foto: AFP

La banda irlandesa U2 tendrá una nueva fecha en la Ciudad de México (CDMX) como parte de su gira mundial “The Greatest Show On Earth World Tour”, con lo que sumará un total de cuatro presentaciones en el Estadio GNP Seguros.

La noticia se dio a conocer este viernes 23 de octubre a través de la cuenta oficial de Instagram de la banda y de las redes oficiales de OCESA, luego de que se agotaran las entradas para las tres fechas anteriores.

Conciertos de U2 en la CDMX

Martes 23 de febrero de 2027

Viernes 26 de febrero de 2027

Domingo 28 de febrero de 2027

Martes 2 de marzo de 2027

De acuerdo con OCESA, la preventa Banamex estará disponible a partir del 27 de octubre a las 10:00 horas.

U2 promociona su nuevo álbum “Carnaval de Luz”

La banda iniciará su gira en 2027 para promocionar su nuevo álbum, “Carnaval de Luz”, que incluye dos temas relacionados con videoclips grabados en México: “Street of Dreams” y “Silencio”.

Después de sus presentaciones en México, la agrupación ofrecerá dos conciertos en el Estádio MorumBIS, en São Paulo, Brasil, los próximos 10 y 12 de marzo. Posteriormente, viajará a Buenos Aires, Argentina, para presentarse en el Estadio River Plate el 23 y 25 de marzo.

Los conciertos de Bono y compañía tendrán como invitado especial al cantante californiano Beck, quien abrirá los eventos en los tres países.

U2 regresará a México después de nueve años sin presentarse en territorio nacional y tras ofrecer 40 conciertos en el Sphere de Las Vegas, donde utilizó tecnología inmersiva y efectos especiales.

Los fans esperan un nuevo espectáculo que incluya temas de su nuevo álbum y algunos de sus grandes éxitos.

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