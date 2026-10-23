ASF inicia investigación al INE por presuntas irregularidades en contratos

ASF investiga al INE por irregularidades en contratos. Foto: AFP

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio por el presunto uso indebido de recursos públicos relacionado con el Instituto Nacional Electoral (INE), así como con organismos electorales locales, empresas proveedoras y personas servidoras públicas que pudieran estar vinculadas con los hechos.

El órgano fiscalizador informó el viernes 23 de octubre de 2026 que cuenta con elementos e indicios sobre posibles irregularidades en procesos de contratación, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos públicos. La investigación busca esclarecer los hechos y determinar si existieron conductas indebidas.

La #ASF informa:



Investigación ante posibles irregularidades cometidas en el INE. pic.twitter.com/H4xczilVll — Auditoría Superior (@ASF_Mexico) October 23, 2026

ASF investiga al INE por presuntas irregularidades en contratos

Mediante un comunicado, la ASF confirmó el inicio de las indagatorias a partir de los hechos difundidos recientemente sobre el organismo electoral.

La investigación abarcará a:

Instituto Nacional Electoral (INE)

Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE)

Empresas relacionadas con los hechos

Personas servidoras públicas involucradas

Proveedores que pudieran estar vinculados

Entre los aspectos que serán revisados se encuentran posibles anomalías en los procedimientos de contratación, presuntos conflictos de interés, acuerdos irregulares entre participantes y movimientos de recursos públicos que pudieran constituir triangulación.

La Auditoría señaló que ejercerá sus facultades de investigación con independencia, objetividad y rigor técnico.

El inicio de las indagatorias no representa una determinación definitiva sobre responsabilidades administrativas o penales. Será necesario que las autoridades revisen la documentación y las operaciones involucradas para establecer si hubo irregularidades.

Guadalupe Taddei rechazó acusaciones de corrupción en el INE

El anuncio de la ASF ocurre después de que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, rechazara los señalamientos sobre presuntas irregularidades administrativas y favoritismo hacia empresas proveedoras.

El miércoles 21 de octubre, Taddei afirmó que no existen preferencias en las contrataciones del organismo y defendió la necesidad de analizar los procedimientos a partir de los expedientes y documentos correspondientes.

“Esta presidencia no tiene empresas favoritas”, declaró al responder a los cuestionamientos sobre compañías como Corporativo Zeg y Cajas Graf.

La consejera presidenta también negó que Jonathan Navarrete Torres, mencionado en publicaciones sobre sus presuntos vínculos con empresas proveedoras, hubiera sido su chofer personal. Indicó que las personas señaladas ya no trabajan en el instituto.

Taddei había anunciado que solicitaría una nueva auditoría

Antes de que la ASF informara sobre la investigación de oficio, Taddei anunció que solicitaría una nueva revisión de los procedimientos de contratación del INE.

“Solicitaré a la Auditoría Superior de la Federación que de nuevo regrese y revise para dar tranquilidad sobre este asunto”, declaró.

La presidenta del organismo también informó que los antecedentes relacionados con los señalamientos fueron remitidos al Órgano Interno de Control (OIC), instancia que puede revisar posibles irregularidades administrativas dentro del instituto.

Taddei sostuvo que las contrataciones deben evaluarse con base en las reglas aplicables, los expedientes y las decisiones documentadas, sin anticipar conclusiones sobre hechos que aún deben ser revisados.

Con la investigación de oficio, la ASF buscará esclarecer las posibles anomalías señaladas en los procesos de contratación y determinar, a partir de los elementos disponibles, si existen responsabilidades.

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