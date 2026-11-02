Ataque armado en desfile de Día de Muertos en Texmelucan deja un hombre sin vida y un lesionado

Disfrazados por Día de Muertos, sicarios atacan a dos hombres. Foto: Genaro Zepeda

Un ataque armado durante las celebraciones de Día de Muertos en San Martín Texmelucan, Puebla, dejó un hombre muerto y otro lesionado. Las víctimas viajaban en un automóvil Mazda decorado que había participado en el desfile, cuando fueron agredidas por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

La agresión ocurrió la noche del domingo 1 de noviembre, sobre la prolongación Independencia, a la altura de la colonia La Purísima.

Ataque ocurrió después del desfile de Día de Muertos

Al momento de la agresión todavía había movimiento de personas en la zona, debido a las actividades relacionadas con el Día de Muertos, a las que acudieron familias con niñas y niños.

Tras escuchar las detonaciones, policías municipales y cuerpos de emergencia se trasladaron al sitio. Al llegar, encontraron a uno de los ocupantes del vehículo sin signos vitales, mientras que el segundo presentaba heridas de bala y fue trasladado a un hospital.

De manera preliminar, se informó que las víctimas eran originarias del municipio de Ixtacuixtla, Tlaxcala.

Fiscalía de Puebla investiga homicidio en San Martín Texmelucan

La zona fue acordonada para permitir las diligencias de peritos del Instituto de Ciencias Forenses y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

El personal ministerial realizó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones para esclarecer la agresión.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han establecido oficialmente el móvil del ataque. De manera preliminar, las características de la agresión apuntan a un posible ataque directo.

Se solicitó material de videos de videovigilancia

Como parte de las indagatorias, las autoridades ministeriales solicitaron videos de cámaras de videovigilancia para reconstruir los movimientos de los agresores e intentar identificarlos.

El ataque ocurrió en el contexto de las celebraciones de Día de Muertos, durante una jornada en la que cientos de personas acudieron a las actividades culturales y al desfile en San Martín Texmelucan.

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