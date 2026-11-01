Día de Muertos y Halloween: las fechas en las que más mexicanos usan taxis de aplicación

Estos días los mexicanos usaron más taxis. Foto: Shutterstock

Halloween y Día de Muertos son las fechas con mayor actividad de movilidad en México, entre fiestas, disfraces y reuniones, el 31 de octubre registró el mayor número de viajes en taxis de aplicación acuerdo con la plataforma DiDi.

Los datos muestran que durante esa fecha los viajes aumentaron 11.1% frente al promedio de los demás viernes de octubre y noviembre del mismo año.

La movilidad aumenta durante la noche de Halloween

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De acuerdo con el informe de la empresa, el comportamiento de los usuarios reflejó una mayor actividad durante la tarde y noche; el 36% de los trayectos realizados el 31 de octubre de 2025 se concentró entre las 18:00 y las 23:59 horas.

El periodo de mayor demanda ocurrió entre las 19:00 y las 19:59 horas, coincidiendo con el inicio de las celebraciones.

La tendencia también se observó en el crecimiento de los viajes durante toda la temporada de Halloween, ya que entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre de 2025, los trayectos registrados en la plataforma aumentaron 23.4% respecto al resto del año.

CDMX, Nuevo León y Jalisco concentraron más viajes

En cuanto a la distribución geográfica, la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco encabezaron la lista de entidades con mayor número de traslados durante el 31 de octubre de 2025.

En conjunto, estos tres estados concentraron 42.8% de los viajes registrados a nivel nacional en la plataforma.

Otro dato del reporte fue la distribución de pasajeros por género, las mujeres representaron 59.1% de los usuarios que realizaron viajes durante esa fecha, mientras que los hombres constituyeron el 40.9%.

Para este 2026, el 31 de octubre cae en sábado, una condición que, de acuerdo con las proyecciones de DiDi, podría impulsar nuevamente la demanda de viajes.

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