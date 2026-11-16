Medida de Trump fue considerada arbitraria por el juez. Foto: AFP/Getty

Un juez federal de Estados Unidos anuló este lunes las restricciones a las visas de estudiantes y periodistas extranjeros que había impuesto el gobierno de Donald Trump, al considerar que la normativa era “arbitraria”.

La resolución se refiere a las medidas publicadas en julio en el Registro Federal, que buscaban limitar el tiempo que ciertos extranjeros podían permanecer en territorio estadounidense. El juez de Boston ya había aplazado su entrada en vigor, prevista para el 15 de septiembre, pero ahora anuló la normativa de fondo.

¿Qué límites imponía Trump a las visas de estudiantes y periodistas?

La normativa establecía que los extranjeros con visa de estudiante ya no podrían permanecer más de cuatro años en Estados Unidos.

En el caso de los periodistas extranjeros, el límite de estancia sería de 240 días, aproximadamente ocho meses. Sin embargo, podrían solicitar renovaciones por periodos equivalentes.

¿Por qué se anularon las restricciones a las visas?

El juez atendió los argumentos jurídicos de organizaciones que representan a instituciones de educación superior, profesores y sindicatos, entre ellos uno que agrupa a periodistas y otros profesionales de la comunicación.

En su resolución, consideró “arbitraria” la normativa publicada en julio. El Gobierno de Estados Unidos todavía puede apelar la decisión ante un tribunal federal de circuito.

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